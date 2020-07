Test de la Noerden LIZ : une bouteille d’eau intelligente qui stérilise l’eau

La Noerden LIZ est une bouteille d’eau intelligente relativement récente qui a été lancée sur le marché en août 2019. Contrairement à ses concurrents, peut-être plus établis, l’accent n’a pas été mis sur une application mobile et le suivi de la consommation d’eau, mais sur la mise en œuvre d’un processus de stérilisation par UV, tandis que les rappels d’hydratation sont un peu plus simples (une LED clignote toutes les deux heures).

Cela signifie que la Noerden Liz n’a pas besoin d’une application mobile pour fonctionner. Mais la vérité est que le marché des bouteilles d’eau intelligentes se trouve dans une situation très étrange depuis un certain temps maintenant, avec un seul fabricant qui a sorti plus d’une génération d’appareils. Donc, un nouvel acteur est toujours le bienvenu.

Il est difficile de qualifier la Noerden LIZ de véritable bouteille d’eau intelligente. Ce que Noerden appelle « intelligent » est la technologie de stérilisation par UV mentionnée ci-dessus, les rappels d’hydratation et les indicateurs de température. Donc, sans plus attendre, regardons de plus près et voyons comment la bouteille Liz se positionne par rapport à ses principaux concurrents.

Dans la boîte :

Bouteille intelligente LIZ

Câble de chargement USB magnétique

Manuel d’utilisation avec carte de garantie

Notice de sécurité

Noerden LIZ : design

Le principal problème du secteur de la bouteille intelligente est qu’il est encore trop jeune, et qu’il n’y a encore aucun leader qui se démarque sur ce marché. Après avoir retiré la bouteille Liz de l’emballage, j’ai été heureux de voir que le design était. La bouteille elle-même est mince et haute, mesurant 24,89 x 7,36 cm, alors que la capacité de volume est de 480 ml et que Noerden a décidé d’utiliser de l’acier inoxydable 304 à l’extérieur de l’appareil, alors qu’à l’intérieur, la bouteille est en acier inoxydable 316.

Il s’agit de la version la plus grande de la bouteille LIZ, mais il existe une variante plus petite, peut-être plus facile à transporter, qui a une capacité de 350 ml et mesure 19,30 x 7,36 cm. L’extérieur de la bouteille d’eau est recouvert d’une finition blanche brillante (d’autres coloris sont disponibles, comme le rouge et le noir — la variante plus petite existe aussi en bleu et en rose).

Le bouchon est également analogue à celui des bouteilles isothermes, il est donc un peu plus épais, avec un matériau de choix, puisqu’il s’agit d’un plastique sans BPA de qualité alimentaire. Comme pour la plupart des autres bouteilles d’eau intelligentes, le couvercle est la pièce centrale de l’appareil et c’est là que vous trouverez toutes les pièces électroniques.

Il est à noter que sur le fond de la bouteille, il y a un joint en silicone qui s’assure que la Noerden LIZ ne bouge pas une fois posée sur la table.

Noerden LIZ : utilisation

Le plus évident reste les deux connecteurs sur le bouchon qui sont magnétiques. Ceux-ci vous permettent de clipser facilement le câble USB que vous pouvez trouver dans l’emballage. C’est un concept intéressant si l’on considère que l’un des points de défaillance des bouteilles intelligentes se situe généralement autour du port et qu’une pièce magnétique propriétaire à laquelle vous pouvez connecter n’importe quel câble micro USB pourrait promettre une plus grande longévité à l’appareil. En d’autres termes, à moins de perdre la pièce magnétique où que celle-ci venait à être défaillante et que vous ne puissiez pas la remplacer, cela reste une option alléchante.

Le couvercle peut être retiré en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Après l’avoir retiré, vous pourrez voir l’émetteur UV et le capteur de température pointant vers le bas ; contrairement aux autres bouteilles d’eau intelligentes, aucune sonde ne va au fond de la bouteille pour mesurer la quantité d’eau restante.

Au lieu de cela, les seules fonctions disponibles sont liées aux deux capteurs et à l’émetteur susmentionnés. De cette façon, vous pouvez utiliser la Noerden LIZ comme une véritable bouteille isotherme (elle peut garder vos boissons froides ou chaudes pendant plus de 12 heures) et, pour vérifier la température du liquide, il suffit de tapoter une fois sur le haut du bouchon et la LED en dessous deviendra bleue lorsque la température est inférieure à 36,5 °C, jaune lorsque la température se situe entre 36,5 et 60 °C et rouge lorsque la température de la boisson est supérieure à 60 °C.

Le haut du couvercle est sensible au toucher et c’est à peu près la seule façon d’interagir avec la bouteille (il n’y a pas d’application). Pour l’allumer, tapotez et maintenez votre doigt sur le bouchon pendant environ 2 secondes jusqu’à ce que la LED clignote en blanc une fois et, pour l’éteindre, appuyez et maintenez-le à nouveau pendant 2 secondes.

En outre, la LED clignotera également toutes les 2 heures pour vous rappeler de boire.

Stérilisation

La désinfection des objets à l’aide de rayons ultraviolets est une pratique courante, notamment dans le domaine médical. Il n’est pas nécessaire que la bouteille soit vide ; la lumière ultraviolette peut traverser l’eau tout en accomplissant sa tâche. Elle agit en décomposant la structure de l’ADN des bactéries et des virus qui vivent à l’intérieur de votre bouteille.

Le processus de stérilisation par UV peut être lancé en tapotant deux fois sur le haut du bouchon : à ce stade, la LED clignotera lentement en blanc jusqu’à ce que le processus soit terminé — vous pouvez arrêter le processus en tapant deux fois sur le bouchon. De plus, si vous décidez d’ouvrir soudainement la bouteille alors que le processus de stérilisation est en cours, l’émetteur UV va s’éteindre automatiquement.

Le principe de stérilisation par les rayons UV permet-il de réellement tuer 99,9 % des virus nocifs et des bactéries responsables des odeurs comme le prétend le fabricant ? La stérilisation par UV est utilisée depuis un certain temps déjà pour nettoyer les aquariums et si vous vous inquiétez de la pénétration dans l’eau, il a été déterminé que les UV peuvent aller jusqu’à 10 mètres de profondeur dans l’océan — l’eau pure est encore plus facile à pénétrer, donc oui, cela devrait parfaitement fonctionner avec 350 ou 480 ml d’eau. En revanche, pour d’autres types de boissons, comme le thé, le café ou le soda, la stérilisation devrait être moins efficace.

Pour nettoyer la bouteille, il faut enlever le bouchon. Il s’agit de la seule partie qui doit être lavée à la main (avec un savon non abrasif) pour ne pas endommager le port de la batterie, tandis que le reste de la bouteille peut être mis au lave-vaisselle.

Noerden LIZ : autonomie

Quant à l’autonomie, la Noerden LIZ est évaluée à un mois (avec une stérilisation aux UV par jour) — un constat que je n’ai pas encore fait puisque cela fait que 3 semaines que je l’utilise tous les jours. Mais jusqu’à présent, la bouteille n’a pas besoin d’être rechargée (quand la batterie est faible, la LED clignote en rouge).

Pour la recharger, c’est très simple. Comme mentionné plus haut, vous utilisez le port magnétique et le port de charge propriétaire. Le couvercle devient blanc lorsque la bouteille est complètement chargée.

Noerden LIZ : verdict

Même si cela fait quelques années que les bouteilles intelligentes sont sur le marché, ce type de dispositif n’est pas encore aussi répandu qu’on pourrait le penser et c’est compréhensible étant donné que la plupart d’entre nous n’ont pas besoin d’un rappel constant du moment où il faut boire.

La Noerden LIZ a le potentiel de résoudre un problème auquel beaucoup plus de gens peuvent s’identifier grâce à sa stérilisation par UV, qui permet de garantir une eau plus propre et sans odeur — et dans le contexte du COVID-19, la stérilisation prend son sens. Il est également clair que l’accent n’a pas été mis sur les traditionnels éléments connectés (comme le besoin d’une application), et on pourrait se demander pourquoi elle se qualifie de « bouteille intelligente ».

Mais, étant donné qu’elle vous indique quand boire de l’eau et que le bouchon tactile a des fonctionnalités intéressantes, elle a sa place sur le marché des objets intelligents.