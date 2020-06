Dell annonce sa nouvelle gamme de périphériques de gaming, et tease un XPS Desktop

Dell a annoncé un tas de nouveaux produits axés sur le jeu sur PC, et que vous jouiez sur un ordinateur portable ou de bureau, il y a un produit qui vous est destiné. Les nouveaux produits de Dell pour les jeux sur PC comprennent une paire d’ordinateurs portables de jeu, deux nouveaux moniteurs, un ordinateur de bureau et un clavier mécanique Alienware.

La société a également présenté le nouveau XPS Desktop, mais nous n’en apprendrons pas plus sur ce produit avant un certain temps malheureusement.

Dell G7 15 et G7 17

Les nouveaux ordinateurs portables de jeu de Dell sont le G7 15 et le G7 17. Et comme vous l’avez peut-être déjà deviné, ces numéros dans le nom de chaque bureau font référence à leur taille d’écran. Les spécifications des modèles G7 15 et G7 17 semblent pour la plupart analogues, mais il existe quelques différences essentielles. Par exemple, alors que les deux modèles peuvent se vanter d’un processeur Intel Core i9-10885H, les options GPU du G7 15 se complètent avec un RTX 2070 Max-Q alors que le G7 17 peut aller jusqu’à un RTX 2070 Super.

Les deux ordinateurs portables disposent de plusieurs options d’affichage, mais si vous êtes un adepte de la résolution, le G7 15 est probablement le meilleur choix, car il peut être équipé d’un panneau 4K à 60 Hz. Ceux qui recherchent un taux de rafraîchissement plus élevé seront mieux servis par le G7 17, car l’une de ses options est un panneau 1080p à 300 Hz.

Les options de mémoire vive sont de 16 Go DDR4-2933, mais chaque ordinateur portable peut prendre en charge 32 Go de mémoire vive. Vous pouvez même personnaliser la batterie de ces machines, le modèle de 15 pouces pouvant supporter une batterie de 86 WHr et le modèle 17 pouces pouvant aller jusqu’à 97 WHr.

Le G5 15 et le G5 17 arrivent avec un prix de départ de 1 429,99 dollars.

Dell G5 Desktop

Si vous êtes plutôt un joueur habitué à une tour, alors le Dell G5 Desktop pourrait vous satisfaire. En fait, il est très peu probable que l’ordinateur de bureau ne vous convienne pas, car lorsque vous achetez cette machine, vous avez le choix entre 7 CPU et 9 GPU différents. Les options de CPU commencent avec un Core i3-10100 et vont jusqu’à un Core i9-10900K. Autrement dit, les configurations du G5 Desktop couvrent logiquement tous vos besoins.

De plus, vos options GPU vont d’une GTX 1650 de 4 Go à une RTX 2070 Super de 8 Go. Mais, vous n’avez même pas besoin d’opter pour une carte NVIDIA si vous n’aimez pas, car Dell propose également une Radeon RX5600 de 6 Go avec le G5 Desktop. Les options de RAM vont de 8 à 64 Go (toutes DDR4-2666) et, entre les configurations à un ou deux disques, vous disposez d’un nombre impressionnant de 13 options de stockage.

Le Dell G5 Desktop sera lancé le 9 juillet à un prix de départ de 699,99 dollars, mais ce prix devrait augmenter rapidement lorsque vous commencerez à remplacer le matériel de base par des composants plus puissants.

Dell 27 Gaming Monitor

Dell a annoncé aujourd’hui une paire de moniteurs de jeu de 27 pouces, le premier étant un écran plat. Appelé tout simplement Dell 27 Gaming Monitor, cet écran manque de créativité, ce qui est compensé dans la fiche technique. Lorsqu’il est connecté en DisplayPort, l’écran affiche une résolution de 2 560 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Si vous le connectez en HDMI, ce taux de rafraîchissement tombe à 144 Hz.

Dell affirme que ce moniteur peut se targuer d’un taux de réponse réel de 1 ms, avec la prise en charge du DisplayHDR 400 et une luminosité typique de 400 cd/m2. Enfin, le moniteur prend en charge les technologies G-Sync et FreeSync. Il sera disponible le 28 juillet au prix de 596,99 dollars. Dell 27 Curved Gaming Monitor Dell affirme que ce moniteur peut se targuer d’un taux de réponse réel de 1 ms, avec la prise en charge du DisplayHDR 400 et une luminosité typique de 400 cd/m2. Enfin, le moniteur prend en charge les technologies G-Sync et FreeSync. Il sera disponible le 28 juillet au prix de 596,99 dollars. Le deuxième moniteur de 27 pouces que Dell présente aujourd’hui est un moniteur incurvé, et bien que l’on puisse s’attendre à ce qu’il soit le plus cher de la paire, cette hypothèse serait fausse. Le moniteur courbé ne coûte que 279,99 dollars, car vous n’aurez qu’un écran en haute définition. Pourtant, cet écran est également doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec un temps de réponse de 4 ms en mode extrême.

Clavier de jeu mécanique RGB Alienware

Nous avons également vu un peu de la marque Alienware aujourd’hui, mais au lieu d’un PC de jeu, nous avons vu un clavier mécanique RGB. Alors que certains fabricants de claviers comme Logitech ont commencé à fabriquer leurs propres touches, ce clavier — le AW410K — utilise des touches Cherry MX Brown. Dell promet des touches entièrement programmables qui vous permettent de définir diverses macros, ainsi qu’un système anti-falsification à 100 % par NKRO, et un port USB qui vous permettra de connecter votre smartphone ou de connecter d’autres périphériques comme une souris. Il sera vendu au prix de 129,99 dollars.

Teaser du Dell XPS Desktop

Enfin, les annonces de Dell aujourd’hui ont été ponctuées par un teaser pour le XPS Desktop. Ce teaser n’est rien d’autre qu’une image du logo XPS sur ce que nous pouvons supposer être le châssis d’un ordinateur de bureau, mais à part cela, nous n’avons aucune information (bien que nous sachions qu’il sera assez puissant pour rejoindre le programme RTX Studio de NVIDIA).

Dell dévoilera plus de détails sur cet ordinateur de bureau en juillet.