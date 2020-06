Acer rafraîchit sa gamme Swift 5 avec un processeur Intel de 11e génération

En plus d’une foule de nouveautés, Acer a également lancé une nouvelle version de son ordinateur portable Swift 5 lors de l’événement en ligne Next@Acer hier. Ceux qui connaissent la gamme Swift savent déjà que le Swift 5 (2020) sera un ultra-ordinateur dans presque tous les sens du terme, Acer vantant en particulier le design « ultra-fin et léger » de l’ordinateur portable.

Pour ce rafraîchissement, la société a ajouté les derniers processeurs Intel Core de 11e génération sous le capot de ce léger ordinateur portable, tout en promettant et en gardant l’excellente qualité de ses prédécesseurs. Il semble être le premier ordinateur portable à être équipé du processeur Intel de nouvelle génération et de la puce graphique intégrée.

Le Acer Swift 5 perpétue son héritage de belle machine dédiée à la productivité. Il ne pèse qu’environ 1 kg et a une épaisseur maximale de 14,95 mm, ce qui le rend super portable. Une amélioration majeure de la conception, en ligne avec la pandémie liée au coronavirus, est le revêtement antimicrobien qui est appliqué sur l’ordinateur portable. Il comprend un verre antimicrobien Corning Gorilla Glass pour l’écran et le revêtement du châssis est facultatif.

À l’avant, le Swift 5 est doté d’un écran tactile IPS 14 pouces d’une résolution full HD avec des bords étroits tout autour. Ces bords sont très minces, mais vous trouverez toujours une webcam en haut. L’écran supporte 72 % de la gamme de couleurs NTSC, 300 nits de luminosité maximale et présente un rapport écran/corps de 90 %.

Des machines dédiées à la productivité

Sous le capot, le Acer Swift 5 est alimenté par les prochains processeurs Intel Core de 11e génération qui incluent la mémoire graphique intégrée d’Intel basée sur la nouvelle architecture Xe. Vous bénéficiez même d’une carte graphique dédiée, c’est-à-dire le GPU GeForce MX350 de NVIDIA, ainsi que d’une mémoire vive LPDDR4X pouvant atteindre 16 Go et d’un stockage SSD PCle de 1 To.

Quant aux ports, vous disposez d’un port USB Type-C Thunderbolt, d’un port HDMI et d’un port USB 3.2 Gen 2. Il y a également une prise audio de 3,5 mm sur le bord droit. Les autres options de connectivité comprennent du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 802.11ac (WiFi 6). Le Acer Swift 5 est équipé d’une batterie de 56 Wh qui, selon l’entreprise, peut facilement vous offrir une autonomie de 24 heures. Il peut également être rechargé rapidement avec 30 minutes de jus offrant 4 heures de batterie de secours.

Il sera mis en vente à partir de 1 199 euros dès le mois d’octobre. Il est disponible en deux variantes de couleur, à savoir Mist Green et Safari Gold. Donc oui, c’est un ensemble complet pour les utilisateurs qui recherchent des ultrabooks légers pour travailler à la maison — un ultrabook qui sera une joie à utiliser et à transporter au bureau dans le futur.