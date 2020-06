Les AirPods Pro reçoivent une énorme mise à jour Dolby Atmos dans iOS 14

Apple a annoncé à un rythme effréné les mises à jour de sa suite logicielle lors de la WWDC 2020, et il semblerait que les AirPods soient sur le point de recevoir de nouvelles fonctionnalités avec iOS 14. Tout d’abord, vos AirPods seront bientôt capables de passer automatiquement d’un appareil Apple à l’autre, apparemment au fur et à mesure que vous les prenez et les posez.

Lors de sa keynote d’ouverture, Apple a présenté un rapide graphique de l’audio des AirPods passant d’un iPhone, iPad Pro et MacBook à l’autre, au fur et à mesure que l’attention de l’utilisateur passe d’un appareil à l’autre. Mieux encore, lorsque vous recevez un appel téléphonique, l’audio de vos AirPods repasse automatiquement sur le smartphone, ce qui vous évite de sortir vos AirPods pour parler à la personne qui vous appelle.

L’annonce du changement automatique est peut-être encore plus importante que la révélation de l’audio spatial. Malheureusement, l’audio spatial ne sera disponible que pour les AirPods Pro, donc ceux d’entre vous qui possèdent une paire standard d’AirPods devront s’en passer. Mais si les AirPods Pro sont bien les écouteurs que vous avez sous la main, il semble que vous allez vous régaler avec cette nouvelle fonction d’audio spatial.

Apple a décrit la fonction audio spatiale comme une fonction qui tente d’émuler l’environnement d’une salle de cinéma. Pour cela, elle utilise des « algorithmes audio spatiaux avancés » qui utilisent le suivi de mouvement ; afin d’obtenir un son spatial correct, les AirPods Pro utilisent le suivi de mouvement pour modifier le champ sonore lorsque votre tête et votre smartphone bougent, en maintenant un son cohérent sans que vous ayez besoin de tenir votre smartphone parfaitement immobile.

L’audio spatial fonctionnera avec un son surround 5.1 et 7.1, ainsi qu’avec le Dolby Atmos, et positionne donc le son tout autour de vous dans une sphère virtuelle.

Qu’en est-il du AirPods Studio ?

Malheureusement, il n’y a pas eu de nouvelles sur le AirPods Studio, le premier casque supra-auriculaire Apple qui était attendu lors de la WWDC 2020.