Sony affirme que la PlayStation 5 aura une interface utilisateur entièrement repensée

Lors de son événement « Future of Gaming », Sony a présenté d’impressionnants jeux pour la PS5 et a révélé le design de la PS5. Toutefois, la société a également présenté la nouvelle interface utilisateur de la PlayStation 5. Tout au long de la présentation, nous avons également eu un aperçu de divers aspects de la PlayStation 5, y compris un très bref aperçu de la nouvelle interface utilisateur de la console.

En effet, dans un court clip diffusé pendant l’événement, la société a montré le nouveau message « Appuyez sur le bouton PS », ainsi que de nouvelles animations et de nouveaux sons. Plus tard, comme repéré par The Verge, dans un fil de discussion sur LinkedIn, Matt MacLaurin, PlayStation VP of UX design, en a expliqué davantage. Dans la discussion, MacLaurin décrit la nouvelle interface comme une « révision à 100 % de l’interface utilisateur de la PS4 et de nouveaux concepts très différents ».

N’ayant vu aucun des éléments de l’interface utilisateur de la PlayStation 5 à part le bref teaser, je ne peux pas dire avec certitude que j’aimerai l’interface utilisateur de la PS5. Cependant, j’espère que celle-ci sera améliorée de manière significative. Bien que j’apprécie déjà l’interface utilisateur offerte par la PS4, il y a encore des possibilités d’amélioration. J’espère donc que Sony a travaillé sur ces aspects mineurs, mais ennuyeux, de l’interface utilisateur.

Sony’s small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk —Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

MacLaurin explique « comme c’est l’interface utilisateur, c’est d’abord pratique, mais c’est un tout nouveau langage visuel et une réarchitecture complète de l’interface utilisateur ». Son fil de discussion LinkedIn indique également que le nouveau système d’exploitation est « plus subtil que flashy, mais aucun pixel n’est épargné ». Ces mots me semblent rassurants.

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons probablement pas à attendre trop longtemps pour que Sony révèle l’interface utilisateur de la PlayStation 5. MacLaurin indique que l’équipe va bientôt montrer le nouveau système d’exploitation. Sony a été très lente à fournir des informations sur sa PS5, mais les choses semblent s’accélérer.

Une révélation prochainement ?

Cependant, c’est là que les choses deviennent un peu étranges. Si vous suivez le lien vers le fil de discussion, vous vous retrouvez simplement avec une page d’erreur LinkedIn. Il semble que MacLaurin ait supprimé le fil de discussion cité à l’origine, ce qui est en effet étrange — fournissait-il trop d’informations ?

Quelle que soit la raison, il semble que MacLaurin ait publié trop d’informations. Ses déclarations maintenant supprimées ont certainement éveillé notre intérêt concernant l’interface utilisateur de la PlayStation 5, alors nous espérons que nous verrons bientôt ce que MacLaurin nous a apporté de si passionnant.