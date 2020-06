HTC renaît de ses cendres et lance le HTC U20 5G et le Desire 20 Pro

Enfin HTC veut renaître de ses cendres. Pour 2020, HTC vise la relance, puisque la société a enfin sorti de nouveaux smartphones de milieu de gamme pour le marché taïwanais, dont un nouveau vaisseau amiral dans sa gamme « U ». Et oui, elle a également présenté un Desire 20 Pro à montrer, mais c’était assez attendu.

Et, HTC montre qu’elle n’est pas encore prête à être enterrée, bien que malheureusement cela pourrait ne pas suffire et n’empêchera pas le fabricant de smartphones, autrefois très populaire, de devenir une note de bas de page dans les livres d’histoire.

Avec la promesse d’un retour aux produits phares, l’utilisation de son nom premium « U » et la 5G à la fin, vous pourriez penser que le HTC U20 5G est prêt à côtoyer les plus grands comme le Galaxy S20 ou le OnePlus 8. Malheureusement, le Snapdragon 765G pourrait vous dire le contraire. Néanmoins, ce dernier pourrait en fait suffire à la plupart des utilisateurs.

Cependant, les joueurs sur mobile pourraient se sentir un peu à court de performances, même avec 8 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de stockage. La 5G ne fera que rendre les téléchargements plus rapides, mais le traitement du CPU et du GPU deviendra plutôt un goulet d’étranglement. Heureusement, la puissante réclamée par l’écran LCD de 6,8 pouces sera moindre puisqu’il s’agit d’une résolution de 2 400 × 1 080 pixels. L’écran du HTC U20 5G occupe quasiment toute la face avant du smartphone, avec juste un peu de bords en dessous de l’écran, tandis qu’à l’arrière, il y a un capteur d’empreintes digitales.

Pour la partie photo, on retrouve une configuration de caméra à 4 capteurs photo à l’arrière. Celle-ci est composée d’un capteur principal de 48 mégapixels à l’arrière couplé à un capteur photo grand-angle de 8 mégapixels, un capteur photo macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

HTC Desire 20 Pro pour les petits budgets

Comme je l’ai déjà mentionné, le HTC Desire 20 Pro pourrait ne pas être aussi attrayant avec son processeur Snapdragon 665. C’est donc une bonne chose qu’il partage la même configuration de caméra que le U20 5G. Les deux appareils sont également équipés de batteries similaires de 5 000 mAh et, heureusement, tous deux sont livrés avec Android 10. Il possède un écran LCD de 6,5 pouces d’une résolution full HD+, un de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un emplacement pour une carte micro SD. Il présente également un design analogue.

Si les premiers smartphones 2020 de HTC ne sont pas à la hauteur de nos attentes, c’est tout simplement, car l’entreprise n’arrive plus à évoluer. À ce jour, elle se contente de miser sur son nom pour attirer des consommateurs curieux de voir ce qu’elle a à offrir. Bien évidemment, le prix pourrait être un facteur clé. Le HTC Desire 20 Pro arrive sur le marché au prix de 8 990 TWD (environ 270 euros). Le HTC U20 5G, en revanche, coûtera 18 990 TWD (environ 565 ruros), ce qui n’est pas si mal pour les spécifications qu’il offrir.

La seule question qui se pose maintenant est de savoir si le HTC se vendra sur le français, et plus généralement à l’international.