L’App Store d’Apple a généré 519 milliards de dollars de ventes et de facturations l’année dernière

L'App Store d'Apple a généré 519 milliards de dollars de ventes et de facturations l'année dernière

L’App Store d’Apple est un élément clé pour l’entreprise et pour les développeurs qui s’investissent dans l’écosystème. Selon une nouvelle étude publiée par Analysis Group, l’App Store a généré l’an dernier un chiffre d’affaires et une facturation de 519 milliards de dollars.

Cependant, il est important de noter que l’étude ne porte pas seulement sur les ventes d’applications et les achats sur l’App Store. En fait, Analysis Group mentionne que sur les 519 milliards de dollars, seuls 61 milliards de dollars concernent des articles numériques dont la société pourrait recevoir une réduction de 30 % (ou 15 % dans le cas d’abonnements de longue durée). Cela inclut la catégorie la plus importante, les jeux pour mobiles, ainsi que les achats d’applications, certains abonnements et les ventes unitaires d’applications payantes.

L’étude prend soin de préciser que ce chiffre n’est pas identique au total des facturations de l’App Store. En effet, l’étude tient également compte dans les recettes et la facturation de choses comme les abonnements à la plateforme de streaming vidéo qui peuvent être achetés ailleurs, mais qui impliquent la consommation de médias sur des appareils iOS. Elle compte également les services d’applications d’entreprise qui sont achetés par les grandes entreprises. En outre, l’étude montre que la publicité dans les applications est très importante sur iOS. L’App Store a généré 45 milliards de dollars rien qu’avec les publicités in-app.

Les 413 milliards de dollars restants proviennent d’applications de covoiturage, de livraison de repas et de services de vente. Selon l’étude, Apple ne reçoit aucune part de ces facturations.

Ces chiffres sont généralement conformes à ce que nous savons de l’activité de services en forte croissance de l’entreprise et de ce qu’elle gagne chaque semaine et chaque mois sur l’App Store. Mais, il est intéressant de voir une répartition concrète de cette granularité.

Une communication nécessaire pour Apple

Apple a également noté que depuis le lancement de l’App Store en 2008, les développeurs ont gagné plus de 155 milliards de dollars grâce à l’achat d’applications et d’applications intégrées, dont un quart en 2019.

Pourquoi ces chiffres sont-ils particulièrement importants pour Apple ? Le géant à la pomme croquée vante cette étude ces derniers temps, car elle a besoin que les développeurs et les utilisateurs sachent que l’App Store est une économie assez solide en soi. Cependant, la société doit avant tout projeter l’image d’un App Store qui ne soit pas un monopole pour Apple. Le géant Cupertino est l’un des géants technologiques qui font l’objet d’une enquête du gouvernement américain pour pratiques anticoncurrentielles.

Commentant ces données, Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré : « En ces temps difficiles et instables, l’App Store offre des opportunités durables pour l’entrepreneuriat, la santé et le bien-être, l’éducation et la création d’emplois, en aidant les gens à s’adapter rapidement à un monde en mutation ».