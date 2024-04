Arrivée imminente de la PS5 Pro : Ce que nous savons jusqu’ici

La rumeur d’une version améliorée de la PlayStation 5, souvent appelée PS5 Pro, semble se confirmer de plus en plus, surtout après la révélation récente qu’un nouveau rapport indique que des kits de développement pour cette console évoluée sont désormais entre les mains des développeurs. Sony viserait à ce que les jeux compatibles soient prêts pour août.

Le mois dernier, des documents internes ont fuité, révélant les spécifications de la PS5 Pro. Bien qu’elle n’offre pas une avancée considérable en termes de puissance brute, elle serait équipée d’un GPU supérieur et de nouvelles technologies d’apprentissage automatique, ce qui devrait faciliter l’implémentation de fonctionnalités comme le ray tracing et stabiliser les fréquences d’images pour les jeux développés spécifiquement pour la PS5.

Lundi matin, The Verge a confirmé ces spécifications et a affirmé que les kits de développement de la PS5 Pro étaient désormais accessibles à un plus grand nombre de développeurs.

Selon des documents qui ont fuité, Sony décrit ce matériel, sous le nom de code « Trinity », comme une « version haut de gamme de la PlayStation 5 ».

Ces documents mettent également en avant un GPU qui serait 45 % plus rapide que celui du modèle PS5 de base, et un CPU qui pourrait atteindre une fréquence plus élevée de 3,85 GHz. Une nouveauté nommée PlayStation Spectral Super Resolution est également mentionnée ; elle utiliserait l’apprentissage automatique pour améliorer les fréquences d’images et la qualité visuelle des jeux PS5.

PS5 Pro, une grosse attente

Sony aurait demandé aux développeurs de s’assurer que leurs prochains jeux PS5 soient compatibles avec la version Pro. Pour cela, les studios peuvent commander des kits de test et doivent soumettre les jeux améliorés pour PS5 Pro pour certification dès août.

Bien que Sony n’ait pas encore annoncé publiquement ni reconnu l’existence de la PS5 Pro, ce rapport rend très probable la sortie d’une PS5 améliorée d’ici fin 2024.