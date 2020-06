ASUS annonce un partenariat avec Unity, le ROG Phone 3 apparaît sur Geekbench

ASUS s’est associé à Unity Technologies, une plateforme largement utilisée pour le développement de jeux pour mobiles. Elle est désormais reconnue comme une « Verified Solutions Partner of Unity » et doit veiller à ce que son SDK soit optimisé pour l’éditeur Unity.

Ce partenariat permet non seulement aux développeurs de tester et de développer leurs jeux sur la gamme de smartphones ASUS ROG, mais il donne également au fabricant taïwanais un avantage, car les développeurs pourront désormais intégrer des fonctionnalités uniques, conçues spécifiquement pour les smartphones ROG.

La marque ROG va créer un plug-in Unity qui combine cinq des fonctionnalités du ROG Phone. Il comprend le SDK TwinView, le SDK Gamepad, le SDK Aura Light, le SDK Refresh Rate Control et le SDK Performance Boost. ASUS ajoutera d’autres SDK à son plug-in Unity au fur et à mesure qu’ils seront disponibles sur ses appareils. « Ce partenariat vise à améliorer l’écosystème de jeu mobile ROG Phone, qui est le meilleur au monde, en permettant aux développeurs de jeux d’intégrer plus facilement les capacités matérielles uniques et puissantes du ROG Phone dans leurs jeux », a déclaré Bryan Chang, directeur général de la division Phone Business Unit, de ASUS.

Junbo Zhang, directeur général de Unity Greater China, a déclaré dans un communiqué officiel qu’il était plus que ravi d’avoir ASUS à ses côtés. « En donnant accès au plug-in ROG Phone, ASUS permet aux développeurs de Unity de créer des expériences de jeu de niveau supérieur grâce à l’utilisation des séries de smartphones mobiles ASUS axées sur les jeux », a-t-il ajouté, comme le rapporte GSMArena.

À cette occasion, ASUS a simplement nommé le ROG Phone 3 en disant que le plug-in Unity « supportera cinq fonctionnalités du ROG Phone 2, ainsi que du ROG Phone 3 ». Le smartphone de jeu de l’entreprise a connu un énorme succès l’année dernière et nous attendons maintenant avec impatience son successeur.

Un nouveau puissant smartphone de gaming

En effet, le ROG Phone 2 de ASUS était l’un des smartphones de jeu les plus populaires l’année dernière. En partie parce qu’il avait des caractéristiques techniques étonnantes, et aussi parce que son prix était très compétitif. Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise travaille à la recherche d’un successeur pour cette année.

Le ASUS Phone 3 a été repéré sur le site de la Wi-Fi Alliance le mois dernier et il est confirmé qu’il arrivera avec le support de Wi-Fi 6, et qu’il sera doté du processeur Snapdragon 865. Il a de nouveau été repéré sur Geekbench, avec le numéro de modèle I003D et 12 Go de RAM. La capture d’écran que vous voyez ci-dessus confirme également que le smartphone de jeu fonctionnera sous Android 10 au lancement. Cela signifie que le lancement du ROG Phone 3 est imminent.