Les spécifications du realme X3 sont communiquées depuis la Google Play Console

realme est l’une des marques de smartphones qui connaît la plus forte croissance en Inde. Les smartphones de la série X de la société sont l’un des meilleurs appareils de milieu de gamme depuis plus d’un an. Aujourd’hui, la société se prépare à lancer sa nouvelle génération de smartphones realme X3.

La semaine dernière, realme a lancé en Europe le realme X3 SuperZoom avec le processeur Snapdragon 855+ à 499 euros. La société travaille apparemment aussi sur un realme X3 et un realme X3 Pro standards. Mukul Sharma a partagé les spécifications du realme X3 sur Twitter.

Le realme X3 standard aurait des spécifications analogues à celles de la variante SuperZoom. Les deux modèles realme X3 sont livrés avec le processeur Snapdragon 855+ et le GPU Adreno 640. Selon le tweet, l’appareil sera équipé d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un verre Corning Gorilla Glass 5 — tout comme le realme X3 SuperZoom.

La source affirme que le smartphone sera équipé d’une caméra arrière à quadruples capteurs photo, avec un capteur principal Samsung de 64 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels, d’un téléobjectif de 12/13 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels.

Pour les selfies, l’appareil sera apparemment équipé d’une configuration à double caméra, de 16 et 8 mégapixels. Le capteur de 16 mégapixels sera probablement un objectif grand-angle Sony IMX 471 avec un champ de vision de 79,3 degrés et une ouverture f/2,0, tandis que le capteur photo de 8 mégapixels sera peut-être un objectif ultra grand-angle avec un champ de vision de 105 degrés et une ouverture f/2,2.

Here are the specifications of the Realme X3 smartphone. Most of the specifications of the device, as per my source, will be more or less the same as the Realme X3 SuperZoom.

Feel free to retweet. 😀#Realme #RealmeX3 #RealmeX3SuperZoom pic.twitter.com/0Jg8sP3YNU —Mukul Sharma (@stufflistings) June 3, 2020

Un lancement uniquement en Inde ?

Le realme X3 peut être disponible avec des variantes de 6 et 8 Go de mémoire vive (RAM), et des variantes de stockage de 64, 128 et 256 Go. En attendant, le listing sur la Google Play Console suggère que l’option de 12 Go de RAM sera limitée à l’édition SuperZoom. Le realme X3 SuperZoom est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 200 mAh avec une charge Dart de 30 W. D’après le tweet, on peut s’attendre à ce que ce soit aussi le cas pour le realme X3. Les deux appareils fonctionnent sous Android 10 dès leur sortie de la boîte.

Il n’y a pas encore d’information sur la date de lancement de ces appareils. Mais nous pouvons nous attendre à ce que les deux smartphones soient dévoilés dans les prochaines semaines.