Le stylet du Surface Duo pourrait être l’une de ses armes secrètes

Certains ont été déçus d’entendre parler des spécifications du Surface Duo, mais cela pourrait passer complètement à côté de l’objectif de l’appareil. En plus d’avoir été en développement depuis 2019, le smartphone à double écran fonctionnant sous Android de Microsoft se concentre sur une autre mesure de succès.

Il promet en effet une expérience mobile totalement nouvelle et ne s’arrêtera apparemment pas aux deux écrans. Même le stylet Surface Pen pourrait offrir quelque chose que peu de gens peuvent offrir, y compris Samsung. L’idée est d’offrir une intégration et des fonctions de stylet avancées pour mieux correspondre à l’expérience utilisateur générale des autres appareils Surface.

Ce n’est un secret pour personne que Microsoft veut faire fonctionner le Surface Duo avec le stylet Surface Pen qu’elle utilise pour ses autres produits de la gamme Surface. Ce qu’elle n’a pas encore révélé jusqu’à présent, c’est la manière exacte dont elle compte s’y prendre ou comment l’expérience sera vécue. Il n’y a pas encore de confirmation officielle, mais d’après les informations de Windows Latest, cela va être très intéressant.

Le Surface Pen aura différentes actions associées aux clics, bien que la source ne mentionne pas vraiment s’il s’agit de clics de la pointe du stylo ou de clics sur le bouton latéral du stylet lui-même. Il y a aussi la promesse d’un délai minimal lors de l’utilisation du stylet, ce qui peut être facilement obtenu en utilisant des numériseurs actifs plutôt que la connectivité Bluetooth.

Bien sûr, ces deux caractéristiques sont déjà présentes sur le stylet S Pen de Samsung pour sa gamme de smartphones Galaxy Note et de tablettes Galaxy Tab. Ce que Microsoft a de plus sur Samsung, c’est que son Surface Pen peut faire des allers-retours entre les deux écrans et que le système se comporte comme s’il s’agissait d’un seul écran au lieu de deux écrans indépendants.

Passer d’un écran à l’autre

Et comme le Surface Pen reconnaît différents niveaux de pression, Microsoft rendra cela possible sur la plateforme Android également. Faire glisser des objets d’un écran à l’autre donnera une impression de naturel et des gestes spécifiques à la gamme Surface, comme le double tapotement du stylet pour prendre une capture d’écran, seront également possibles. Les développeurs ont également travaillé sur le délai de saisie afin de rendre l’expérience plus « naturelle » et, lorsque vous utilisez le Surface Pen pour peindre, vous aurez l’impression de faire glisser le stylo sur deux écrans différents.

Malheureusement, l’équipe de développeurs doit surmonter certaines difficultés, dont l’absence de valeur d’inclinaison dans le protocole multi-touch. Il découle du noyau Linux d’Android. Nous ne savons toujours pas quels autres problèmes peuvent découler de l’absence de cette valeur spécifique. Ce manque de prise en charge de la sensibilité à l’inclinaison par Android est un point sur lequel Samsung a peut-être travaillé en collaboration avec Wacom pour le rendre possible sur le S Pen.

Bien sûr, tout cela reste encore assez théorique pour l’instant et nous ne pouvons qu’attendre de voir comment cela se traduira dans la pratique. Enfin, le rapport affirme que le Surface Duo sera lancé avec Android 10 dans le courant de l’année, mais qu’il obtiendra Android 11 peu après.