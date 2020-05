Apple lance macOS 10.15.5 avec sa fonction d’état de santé de la batterie

Apple a publié aujourd’hui la mise à jour 10.15.5 de macOS Catalina pour tous les utilisateurs du canal stable. La mise à jour apporte un tas de modifications et d’améliorations, y compris la promesse d’une meilleure autonomie de la batterie sur les MacBook.

La mise à jour 10.15.5 de macOS apporte une nouvelle fonctionnalité d’état de santé de la batterie des ordinateurs portables d’Apple. Lorsqu’elle sera activée, cette fonctionnalité réduira la capacité de pointe de votre batterie à un niveau « optimisé pour votre utilisation ». Ainsi, vous pourrez continuer à utiliser votre ordinateur portable normalement tout en réduisant l’usure de la batterie. Bien que cette fonctionnalité semble intéressante, vous pouvez la désactiver si vous voulez profiter de chaque minute de batterie.

Comme toutes les batteries lithium-ion, les batteries des ordinateurs portables d’Apple vieillissent et se détériorent progressivement au fil du temps. Plus une batterie est vieille, moins elle a de capacité maximale par rapport à un état « neuf ». Cela signifie qu’un MacBook Air qui avait une autonomie de 10 heures ne peut en avoir que cinq ou six. Laisser un ordinateur portable branché une grande partie du temps peut accélérer cette détérioration.

Avec macOS Catalina 10.15.5, Apple tente donc d’atténuer ces problèmes, et à prolonger la durée de vie d’une batterie. « Sur la base des mesures recueillies, la fonction de gestion de l’état de santé de la batterie peut réduire la charge maximale de votre batterie lorsque celle-ci est dans ce mode. Cette opération s’effectue au gré des besoins afin de veiller à ce que le niveau de charge de votre batterie soit parfaitement adapté à votre utilisation. Elle a pour effet de réduire l’usure de la batterie et de ralentir son vieillissement chimique », peut-on lire dans la documentation d’Apple.

En outre, la fonction fournit également des informations sur la santé de la batterie dans les préférences de l’économiseur d’énergie, tout comme les iPhone affichent la santé de la batterie sous les paramètres de la batterie dans iOS.

D’autres mises à jour

En outre, la mise à jour apporte également une importante fonction liée au Pro Display XDR. Avec macOS 10.15.5, vous pouvez enfin recalibrer votre écran Pro Display XDR. Cela inclut le réglage du point blanc et de la luminance du Pro Display XDR. Ainsi, vous pouvez enfin régler votre onéreux écran comme vous le souhaitez.

La mise à jour apporte également quelques autres ajustements et améliorations. Vous pouvez désormais désactiver le redimensionnement automatique de la vidéo dans les appels de groupe FaceTime. La même fonctionnalité a été récemment étendue aux iPhone avec la mise à jour iOS 13.5. De plus, la mise à jour apporte de meilleures performances GPU à certains modèles de Mac lors de l’utilisation de l’accélération matérielle. Elle corrige également un bug qui rendait la webcam indétectable après l’utilisation d’une application de vidéoconférence.

macOS 10.15.5 est en cours de déploiement et vous devriez déjà l’avoir installé sur votre ordinateur portable. Si vous n’avez pas vérifié les mises à jour, allez dans « Préférences système > Mise à jour de logiciels » sur votre Mac.