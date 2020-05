Lenovo lance deux nouveaux 2-en-1 avec des claviers détachables Bluetooth

Lenovo ajoute deux nouveaux appareils à sa gamme de périphériques Windows 10 : le Yoga Duet 7i et le IdeaPad Duet 3i. Ce sont tous deux des appareils 2-en-1 amovibles prenant en charge la technologie LTE. Ils ont tous deux un design analogue aux tablettes Surface de Microsoft, mais ont l’avantage d’être livrés avec le clavier, qui, cette fois, prend en charge la connectivité Bluetooth pour une utilisation lorsque la tablette est détachée.

Le Yoga Duet 7i est le haut de gamme des deux nouveaux modèles. Ce 2-en-1 est doté d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération, d’un GPU Intel Iris Plus, d’une caméra infrarouge pour permettre la reconnaissance faciale à l’aide Windows Hello, d’un écran tactile IPS de 13 pouces d’une résolution 2K, d’une autonomie de batterie estimée à 10,8 heures et pèse environ 1,16 kg. Avec un stylet actif inclus à l’achat, cet ordinateur portable semble être commercialisé pour les créatifs qui ont besoin d’un ordinateur portable capable d’exécuter des applications de design populaires comme Adobe Illustrator.

Le Lenovo IdeaPad Duet 3i est donc le modèle le plus abordable des deux. Il est équipé d’un processeur Intel Pentium, d’une puce graphique intégrée, d’un écran IPS de 10,3 pouces d’une résolution full HD, et de deux ports USB-C. Il est également assez léger, avec un poids inférieur à 860 g. Lenovo affirme que la batterie du IdeaPad Duet 3i a une autonomie de 7 heures sur une seule charge.

Le Yoga Duet 7i et le IdeaPad Duet 3i sont tous deux équipés d’un clavier détachable. Pour la première fois, Lenovo inclut le Bluetooth dans les claviers, ce qui permet de taper dessus même lorsqu’ils ne sont pas fixés à la tablette.

À partir de 429 euros

Les deux appareils sont également équipés d’une béquille à l’arrière, ce qui rend le design extérieur des produits analogue à celui de la gamme Surface Pro et Surface Go de Microsoft.

Les deux produits seront lancés cet été avec un étui folio inclus. Le lancement du Yoga Duet 7i est prévu pour le mois prochain, dans les coloris « gris ardoise » et « orchidée », à partir de 1 199 €. Le Duo IdeaPad 3i sera lancé en juillet en « gris graphite », à partir de 429 €.