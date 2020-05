iOS 13.5 est disponible avec un moyen plus rapide de déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque

Apple vient de publier iOS 13.5 pour tous les appareils pris en charge avec deux nouvelles fonctionnalités qui sont le résultat direct de la pandémie COVID-19. En effet, cette fois le géant de la technologie basé à Cupertino a inclus des améliorations majeures, notamment la très attendue API de notification d’exposition.

Le rôle de cette nouvelle API est très simple : elle permet aux autorités de santé publique du monde entier de créer des applications qui seront ensuite utilisées pour déterminer le risque d’infection par l’actuel coronavirus dans des régions spécifiques du monde.

Les applications de recherche des contacts sont déjà à l’ordre du jour de nombreux gouvernements dans le monde, et Apple et Google ont tous deux développé des API qui permettraient aux autorités de mettre au point ces outils qui pourraient ensuite fonctionner sur Android et iOS.

iOS 13.5 introduit cette API de notification d’exposition, de sorte que ce n’est pas seulement une question de temps avant que les applications de recherche de contacts n’arrivent sur l’App Store.

En outre, cette mise à jour de iOS introduit également une nouvelle option pour les utilisateurs aux États-Unis qui leur permet de partager automatiquement les informations de santé provenant de l’ID médical et stockées sur l’iPhone lorsqu’ils appellent le 911. Pour l’instant, cette option est limitée aux États-Unis, mais il est possible qu’elle soit étendue à d’autres marchés dans le monde au cours des prochains mois.

Face ID avec un masque

De plus, la reconnaissance faciale Face ID est également améliorée dans cette mise à jour, car Apple affirme qu’elle a simplifié le processus de déverrouillage pour les utilisateurs qui portent un masque. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que vous pourrez désormais déverrouiller l’iPhone avec la technologie Face ID lorsque vous portez un masque, mais il est désormais un peu plus facile de l’utiliser. En outre, le champ du code d’accès s’affiche désormais en bas de l’écran sur l’écran de verrouillage lorsqu’un masque est détecté, ce qui rend le déverrouillage plus pratique même si le balayage du visage lui-même échoue.

La nouvelle mise à jour est déjà disponible en téléchargement sur tous les iPhone et iPad pris en charge, et vous pouvez les télécharger depuis « Réglages > Général > Mise à jour du logiciel ».