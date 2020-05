Twitter teste un moyen de vous permettre de limiter les réponses à vos tweets

Twitter teste un moyen de vous permettre de limiter le nombre de personnes pouvant répondre à vos tweets dans une tentative de limiter le harcèlement sur le réseau social. Le nouveau paramètre, qui est déployé pour sélectionner les utilisateurs à partir d’aujourd’hui, ajoutera des paramètres de réponse lorsque les utilisateurs tweetent, qui peuvent au plus strict réduire complètement toutes les réponses. « Twitter est l’endroit où vous allez pour voir et parler de ce qui se passe », explique Suzanne Xie, directrice de la gestion des produits chez Twitter. « Mais parfois, les réponses non désirées rendent difficiles les conversations significatives ».

Si vous faites partie du test, lorsque vous rédigez un tweet, vous pourrez choisir si vous autorisez les réponses de tout le monde, des personnes que vous suivez ou seulement des personnes que vous mentionnez (@). En janvier, Twitter a annoncé que cette fonctionnalité serait disponible sur la plateforme dans le courant de l’année.

Voici une vidéo de Twitter montrant comment fonctionne cette nouveauté :

Testing, testing… A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT —Twitter (@Twitter) May 20, 2020

Si vous limitez les réponses à un tweet, tous ceux qui peuvent voir vos tweets pourront toujours voir ce tweet, et ils pourront l’aimer et le retweeter — ils ne pourront tout simplement pas répondre si vous les avez exclus. Twitter apposera également un label sur les tweets dont les paramètres de réponse sont limités, afin que vous puissiez dire d’emblée si vous pourrez y répondre ou non. Vous pouvez voir à quoi ressemble ce label sur cette image :

Twitter indique que « seul un groupe limité de personnes dans le monde » sur Android, iOS et l’application Web font partie du test pour limiter les réponses. Comme elle est en mode test, il n’y a aucune garantie que cela devienne une fonctionnalité universelle, mais Twitter précise que le déploiement est conçu pour « donner aux gens plus de possibilités de donner son point de vue tout en leur donnant le contrôle sur les conversations qu’ils entament ».

Un test restreint pour le moment

Limiter qui peut répondre à vos tweets pourrait aider à prévenir les abus et le harcèlement sur la plateforme. En théorie, en gardant les réponses à un groupe limité de personnes, vous pourriez avoir des conversations plus réfléchies et plus ciblées avec les personnes de votre choix sans le risque que des trolls sautent dans la conversation.

Twitter a mis en place un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois afin d’améliorer les conversations sur la plateforme, notamment en vous permettant de cacher les réponses et en testant une nouvelle interface pour les fils de conversation.