Google Photos offre désormais un meilleur contrôle sur le partage des albums

Google Photos est à peu près l’endroit standard où la plupart d’entre nous stockent nos photos. Le service du géant de la recherche offre un stockage gratuit illimité pour les photos et les vidéos, et il est idéal pour archiver vos souvenirs.

De plus, vous pouvez vous déplacer vers n’importe quel appareil et avoir accès à toutes vos photos et vidéos. Enfin, une nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans Photos, qui vous donne plus de contrôle sur le partage de vos albums.

Le partage d’un album dans Google Photos vous invitera désormais à envoyer une invitation à une personne ou à un groupe de personnes au lieu d’utiliser un lien. De cette façon, vous pouvez contrôler qui peut voir vos photos. L’entreprise affirme que cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur la fonction de partage direct que Google a introduite en décembre dernier pour les vidéos et les photos individuelles.

Avec ce changement, les utilisateurs de Google Photos vont simplement cliquer sur le bouton « Partager » d’un album, puis ils choisiront les utilisateurs Google auxquels envoyer des invitations. Il est possible de choisir plusieurs personnes parmi les contacts de l’utilisateur. Pour les contacts qui n’ont pas de compte Google, il reste la possibilité de copier le lien de partage direct, qui peut être envoyé dans un SMS, un e-mail ou par des méthodes analogues. Google explique que ce changement donne en fin de compte aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les personnes qui ont accès à l’album partagé.

Lorsque vous invitez une personne à consulter votre album, elle reçoit une notification dans l’application Google Photos ainsi qu’un e-mail. Ces albums lui seront visibles dans l’onglet « Partage » et, comme d’habitude, vous pourrez discuter avec elle dans la section « chat » de l’album.

Un lancement cette semaine

Bien entendu, vous pouvez toujours utiliser des liens pour partager des albums si vous le souhaitez, et vous pourrez activer ou désactiver le partage de liens selon votre souhait. De plus, vous pourrez également contrôler si les autres membres peuvent ou non contribuer à l’album avec des photos et des vidéos.

Google lance cette semaine cette nouvelle fonctionnalité, a déclaré la firme sur son blog. Si vous ne la voyez pas encore, vous la verrez dans les prochains jours.