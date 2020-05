La nouvelle caméra Circle View de Logitech est dotée de contrôles de confidentialité intégrés

Logitech dit adieu à Android avec sa dernière caméra de sécurité intelligente, la Circle View, qui a été annoncée en ce début de semaine, et qui offre une prise en charge exclusive à Apple HomeKit. Il s’agit d’un changement de cap radical par rapport à la précédente caméra de l’entreprise. Cette décision suscite une certaine curiosité, d’autant plus que la caméra fait également l’objet d’un important relookage.

Désormais, pour utiliser la Circle View de Logitech, vous devez utiliser un Mac ou un appareil iOS. Ce modèle ne sera pas compatible avec Android, ce qui pourrait avoir un rapport avec les fonctions de confidentialité de la caméra. Vous recevrez des notifications de mouvements, vous pourrez visionner des vidéos en temps réel et les clips pourront être stockés dans iCloud, à condition que votre offre de stockage comporte suffisamment d’espace libre.

L’approche modulaire de la Circle 2 a disparu, remplacée par une conception plus solide. Côté spécifications, c’est à peu près les mêmes que beaucoup de ses pairs, avec l’enregistrement 1080p et son champ de vision de 180 degrés, la vision nocturne, le stockage dans le cloud et l’audio bidirectionnel. Mais ce qui manque le plus, c’est l’absence de prise en charge du Wi-Fi à 5 GHz — il ne s’agit donc que de 2,4 GHz, contrairement à sa prédécesseure.

Un autre aspect est que la Circle View est conçue pour être stationnaire, alors que la Circle 2 a bénéficié d’un assortiment d’accessoires qui lui ont permis de se coller aux fenêtres, aux prises murales, et même de fonctionner sur batterie. La Circle View n’offre rien de tout cela, elle est donc conçue pour être posée sur des surfaces planes ou fixée au mur.

Heureusement, elle peut toujours être utilisée comme caméra d’extérieur grâce à son étanchéité IP64.

Axée sur la vie privée

En parlant de vie privée, la Circle View la prend plus au sérieux que les autres — et c’est toujours une bonne chose ! Plus précisément, un bouton situé à l’arrière de la caméra coupe immédiatement l’alimentation de la caméra et du microphone, comme les autres volets électroniques de protection de la vie privée des autres caméras. Pour les paranoïaques que quelqu’un surveille, c’est une façon de s’assurer que vous êtes protégé. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également incliner manuellement la caméra pour qu’elle soit orientée vers le bas. Bien que cela offre une certaine tranquillité d’esprit, il aurait été préférable que cela se fasse électroniquement.

Si vous êtes un utilisateur Apple et qu’elle vous intrigue, le Logitech Circle View est un choix de premier ordre à 179,99 euros.