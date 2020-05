Les écouteurs sans fil de OnePlus pourraient être lancés en juillet avec le OnePlus Z

Après avoir lancé le mois dernier les écouteurs Bullets Wireless Z de type tour de cou, OnePlus travaillerait maintenant sur sa toute première paire d’écouteurs stéréo véritablement sans fil (TWS). Si certains écouteurs de OnePlus, comme les Bullets Wireless Z, offrent une connectivité Bluetooth, mais il existe toujours un cordon qui relie les écouteurs. En comparaison, les AirPods d’Apple et les Galaxy Buds de Samsung sont véritablement sans fil, et la rumeur veut que OnePlus lance bientôt un produit au design similaire.

Selon Max J., journaliste technique et informateur en série, la société prévoit de dévoiler les écouteurs True Wireless Stereo en juillet, c’est-à-dire dans quelques mois. Il sera intéressant de voir s’ils seront annoncés en même temps que le OnePlus Z qui, selon la rumeur, devrait également avoir lieu le même mois.

Les écouteurs décrits dans le tweet de Max J. ressemblent assez aux AirPods d’Apple, et il affirme que l’image est celle de la conception réelle des prochains écouteurs, et pas seulement une illustration. À première vue, ils ressemblent beaucoup aux AirPods, bien que les bourgeons eux-mêmes semblent plus arrondis que ceux d’Apple.

OPPO a récemment lancé ses écouteurs sans fil Enco Free, qui ressemblent également aux AirPods. OnePlus partage souvent les mêmes designs et composants que OPPO, comme on peut le voir dans les smartphones OnePlus 8 et OPPO Find X2, car les deux sociétés ont les mêmes lignes de fabrication et le même propriétaire. On peut donc supposer que les écouteurs véritablement sans fil de OnePlus ressembleront également aux Enco Free.

D’autres détails sur l’appareil en question restent pour l’instant un mystère, mais espérons que nous aurons plus d’informations à l’avenir. Bien qu’il soit certainement un ajout bienvenu sur le marché hautement saturé, son prix décidera probablement de son sort sur un marché dominé par les AirPods d’Apple, ainsi que par les alternatives moins chères de Realme et Xiaomi.

Une concurrence accrue

Il convient de noter ici que le rapport provient d’une source avec laquelle Max J. travaille pour la première fois, et qu’il doit donc être pris avec des pincettes supplémentaires. Quoi qu’il en soit, espérons que les nouvelles sont exactes et que OnePlus travaille vraiment sur sa première paire d’écouteurs TWS qui peut offrir une véritable concurrence aux modèles Galaxy Buds et Pixel Buds pour les utilisateurs d’Android – tant en matière de prix que de qualité audio.

En attendant, Apple travaillerait sur une nouvelle paire d’AirPods qui sortirait l’année prochaine. Selon une récente note d’investisseur de l’analyste renommé Ming-Chi Kuo, l’appareil sera produit en masse au cours du premier semestre 2021. Nous avons également entendu des rumeurs sur le soi-disant AirPods Lite qui est censé être mis en vente plus tard cette année, mais la société doit encore confirmer l’un ou l’autre de ces rapports.