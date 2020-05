Une fuite majeure des spécifications du Surface Duo n’est pas très rassurante

Si Microsoft a peut-être retardé ses projets pour son PC pliable, le Surface Neo, nous avons récemment appris que la société a toujours l’intention de lancer son smartphone Android à double écran, le Surface Duo, plus tard dans l’année. Microsoft a simplement présenté un prototype du Surface Duo lors de son lancement matériel l’année dernière, sans donner de détails concrets sur les spécifications officielles. Mais aujourd’hui, un nouveau rapport contenant des rumeurs sur les caractéristiques du Surface Duo a été publié, et il pourrait effrayer certaines personnes enthousiastes à l’idée d’acheter un smartphone à double écran.

Windows Central rapporte que les spécifications matérielles du Surface Duo ont été finalisées et que les employés de Microsoft testent le dispositif. L’un des aspects les plus impressionnants du Surface Duo sera évidemment son design épuré. Il aura une épaisseur d’environ 9,6 mm lorsqu’il sera fermé, et de seulement 4,8 mm lorsqu’il sera ouvert sous forme de tablette.

Le Surface Duo sera doté de deux écrans AMOLED de 5,6 pouces, un de chaque côté, avec d’énormes bords d’écran, une résolution de 1 800 × 1 350 pixels, et un ratio 4:3. Les bords d’écran, comme on peut le voir dans le rendu ci-dessus, donnent l’impression que l’appareil date de 2015. Le bord supérieur sur la droite logera une caméra de 11 mégapixels, comme l’indique le rapport. Elle sera utilisée pour vos besoins de selfies, mais également pour vos photos de tous les jours. Autrement dit, vous ne profiterez pas d’une ribambelle de capteurs comme on peut le voir aujourd’hui sur le marché. Certes on peut faire de grosses prouesses avec un seul capteur photo (comme Google l’a prouvé), mais les premiers échantillons ne sont pas forcément convaincants.

En ce qui concerne les entrailles du Neo, Microsoft ne choisit pas le dernier chipset phare. Le titre révèle le secret, et c’est le Snapdragon 855 de l’année dernière qui alimentera ce smartphone Android à double écran. Il ne s’agit même pas du Snapdragon 855+, qui a fait l’objet d’un surclassement. Le chipset sera très probablement couplé à 6 Go de mémoire vive (RAM) et jusqu’à 256 Go de stockage, qui n’est pas extensible par une simple carte micro SD.

Enfin, le Surface Duo ne sera pas livré avec un support de la 5G, ce qui pourrait à nouveau décevoir pour un smartphone aussi révolutionnaire sur le papier.

Des manques un peu partout

Microsoft aurait finalisé la conception interne il y a longtemps, et qu’il n’y a pas de place pour un modem Snapdragon X55 à bord. En outre, nous devrions retrouver un capteur d’empreintes digitales sur le côté et une batterie d’une capacité de 3 460 mAh pour répondre à vos besoins quotidiens. Cette batterie semble trop petite pour deux écrans. Le rapport mentionne que le Surface Duo ne permettra pas d’utiliser la technologie NFC, la recharge sans fil, etc. On ne sait pas si ce smartphone à double écran est conforme à la norme IPXX ou non. Il fonctionnera avec Android 10 et pourra être mis à niveau vers Android 11.

Des rapports faisant état d’un lancement du Surface Duo plus tôt que prévu à la fin de l’année 2020 circulent sur le Web depuis longtemps. Windows Central indique que l’appareil est « presque prêt » pour le prime time, alors attendons de voir si Microsoft parle de son Surface Duo lors de sa conférence de développeurs, Build 2020, cette semaine.