OnePlus annonce les écouteurs Bullets Wireless Z à 49,95 euros

OnePlus n’est pas du genre à sauter immédiatement sur les tendances, mais elle n’hésite pas à apporter des changements lorsqu’elle estime que le moment est venu. Après des années à porter le flambeau pour la prise casque, elle a finalement cédé, mais seulement après avoir lancé ses propres écouteurs sans fil. Cela s’est produit en 2017 quand elle a lancé ses premiers écouteurs Bullets Wireless et, trois ans et deux générations plus tard, elle revient avec une nouvelle génération d’écouteurs.

En plus de la série de smartphones OnePlus 8, la société a également lancé une version plus abordable de ses écouteurs sans fil Bullets, sous la forme d’un tour de cou. Baptisés OnePlus Bullets Wireless Z, ces nouveaux écouteurs offrent le même design que les Bullets Wireless 2, mais avec une meilleure autonomie et un indice de protection.

Le OnePlus Bullets Wireless Z est proposé au prix de 49,95 euros et sera disponible en quatre coloris, à savoir le noir, le bleu, un vert menthe et un blanc avoine. OnePlus n’a pas révélé les détails de la disponibilité sur scène lors de l’événement et la page officielle du produit indique que les écouteurs seront bientôt disponibles.

Pour commencer, OnePlus n’a pas beaucoup changé la conception. Le tour de cou et les écouteurs sont à peu près identiques à ceux des Bullets de la génération précédente. C’est juste que l’entreprise a maintenant introduit une myriade de couleurs différentes pour attirer les jeunes. Les OnePlus Bullets Wireless Z ne pèsent que 28 g et ils disposent toujours des commandes magnétiques permettant d’allumer et d’éteindre facilement les écouteurs. Vous trouverez un port de charge USB Type-C et un micro en ligne à trois boutons sur le tour de cou.

Ensuite, parlons de l’expérience audio. Au lieu d’une configuration à triple pilote, comme c’était le cas pour les précédents écouteurs Bullets Wireless, OnePlus a inclus « un transducteur dynamique de 9,2 mm et un son de basses superbes » dans cette nouvelle version abordable.

Classification IP

De plus, OnePlus sait que de nombreux utilisateurs aiment jouer à des jeux sur ses smartphones. Et comme il n’y a pas de prise casque de 3,5 mm, la société a essayé d’améliorer la latence des Bullets Wireless Z. Ces écouteurs en tour de cou ont un faible mode de latence (110 ms), idéal pour les joueurs.

Les OnePlus Bullets Wireless Z sont livrés avec une certification IP (IP 55). C’est la première paire d’écouteurs sans fil OnePlus à arriver avec une certification IP. Cela signifie qu’ils seront protégés contre la poussière et les éclaboussures d’eau. Même les plus onéreux des Bullets Wireless 2 n’avaient pas d’indice IP, mais maintenant, c’est la bonne voie à suivre. Il prend en charge le Bluetooth 5.0 pour la connectivité.