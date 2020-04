Les écouteurs sans fil Pixel Buds de Google sont maintenant en vente aux États-Unis

Depuis que Google a annoncé les Pixel Buds 2 — la première incursion de l’entreprise dans le domaine des écouteurs véritablement sans fil — lors de l’événement Made By Google en octobre 2019, nous attendons que l’entreprise lance réellement les écouteurs sur le marché.

Comme on pouvait s’y attendre, l’annonce a été rapide. Peu de temps après l’apparition de l’application Pixel Bud dans le Play Store, Google a publié les nouveaux Pixel Buds dans sa boutique — pas encore sur la boutique française néanmoins. Mais outre-Atlantique, vous pouvez les acheter dès maintenant dans le coloris Résolution Blanc pour 179 dollars. Comme vous pouvez l’imaginer, vous aurez toutes les caractéristiques habituelles des écouteurs véritablement sans fil, y compris un étui de charge, et Google Traduction directement dans vos oreilles.

Pour rappel, Google a annoncé les Pixel Buds lors de son événement Pixel 4 en octobre dernier, puis le jeu de l’attente a commencé. Un peu plus de 6 mois plus tard, l’attente est terminée. Alors que l’entreprise avait initialement annoncé que les Pixel Buds seraient disponibles en quatre coloris, vous ne pouvez les acheter qu’en blanc pour commencer (du moins aux États-Unis).

Contrairement aux précédentes itérations des Pixel Buds, il s’agit d’une option » True Wireless”, c’est-à-dire sans cordon reliant les deux écouteurs. Ils sont livrés avec un étui assorti qui permet de les recharger pendant 24 heures. Les écouteurs eux-mêmes devraient durer jusqu’à 5 heures.

Google propose un système d’ancrage à 3 points qui devrait vous permettre de garder les Pixel Buds dans vos oreilles même lorsque vous faites de l’exercice. Et les écouteurs ont un indice IPX4 (résistance à la sueur et à l’eau), ce qui n’est pas le meilleur que nous ayons vu sur les écouteurs entièrement sans fil, mais devrait être suffisant pour l’exercice quotidien.

Les écouteurs Pixels sont compatibles avec la connectivité Bluetooth 5.0, et Google affirme qu’un appareil Bluetooth 4.0 restera connecté aux écouteurs même si vous êtes à l’opposé d’un stade de football.

#PixelBuds are here!

Clearly White is available now, starting in the US.

Shop now at the Google Store:https://t.co/VepNTWwgbL pic.twitter.com/ntUksaw4kp

—Made by Google (@madebygoogle) April 27, 2020