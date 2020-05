Fitbit cherche à fabriquer des ventilateurs pour les patients atteints du COVID-19

Le populaire fabricant de wearables, Fitbit, cherche à rejoindre la liste des entreprises qui fabriquent des ventilateurs destinés à être utilisés sur les personnes infectées par le COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Fitbit va bientôt soumettre sa technologie à la Food and Drug Administration (FDA), afin que les ventilateurs soient approuvés pour être spécifiquement utilisés pour les patients atteints du COVID-19, a déclaré le PDG, James Park, à CNBC.

Fitbit, qui fabrique 10 millions de wearables chaque année, prévoit d’utiliser son infrastructure et ses capacités de fabrication pour fabriquer des ventilateurs. Un porte-parole a ajouté que la société travaillera avec un fournisseur taïwanais pour stimuler la production de ventilateurs dès que l’approbation de la FDA sera reçue. « La pénurie de ventilateurs a suscité beaucoup d’inquiétudes et nous avons réalisé que nous avions déjà une expertise dans la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Park. Cependant, le coût de l’appareil n’a pas été finalisé, bien que Park ait déclaré qu’il s’agira du ventilateur d’urgence « le plus avancé » à un prix « inférieur ».

David Sheridan, professeur adjoint de médecine d’urgence à l’université de la santé et des sciences de l’Oregon, qui a donné son avis sur les plans de Fitbit avec plusieurs collègues, a déclaré à CNBC que la version finale du ventilateur de Fitbit se situera entre un ventilateur d’urgence et d’un ventilateur de qualité supérieure, qui coûtent chacun entre 20 000 et 50 000 dollars.

Les hôpitaux français, américains et dans de nombreux autres pays du monde, ont souffert d’une grave pénurie de ventilateurs au cours des premiers jours de la pandémie du COVID-19, car ils n’étaient pas préparés à l’afflux de patients qui auraient besoin de ces appareils médicaux en raison de problèmes respiratoires.

De nombreux acteurs se sont mobilisés

Cette pénurie a incité des entreprises extérieures au secteur de la santé à apporter leur aide en utilisant leur expertise et leurs capacités de fabrication pour produire des ventilateurs. La liste comprend des constructeurs automobiles tels que Fiat Chrysler, Tesla et General Motors, ainsi que le fabricant d’appareils ménagers Dyson et même la NASA — bien que chacun ait obtenu des résultats différents dans le cadre de ses projets respectifs.

Aujourd’hui, les États-Unis sont confrontés à un surplus de ventilateurs, selon l’Associated Press. Cependant, si les cas de COVID-19 augmentent à nouveau, la demande de dispositifs médicaux augmentera également, ce que Fitbit cherchera à combler tant au niveau local qu’à l’international.