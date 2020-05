Google va passer à Android TV (Google TV) pour son futur dongle TV

Récemment, les plans d’un appareil Android TV de nouvelle génération (ou Google TV si l’on en croit le changement de marque qui approche) ont été révélées dans une fuite. La fuite suggère que le dongle va permettre de combler le manque de Google pour la maison connectée. Certes Google a déjà une sorte de dongle avec son Chromecast, mais ce n’est pas la même chose que la clé Fire TV, et ce n’est pas aussi simple à utiliser pour les novices.

Protocol corrobore cette nouvelle et affirme que le nouvel appareil sera « vraisemblablement » étiqueté comme un produit Google Nest afin de le différencier de ce qu’il était auparavant. Il sera également doté d’une « nouvelle interface utilisateur » qui mettra l’accent sur les séries TV et les films et les contenus individuels plutôt que sur les applications qui les proposent. Dans un certain sens, Android TV le fait déjà.

Quoi qu’il en soit, ce serait un grand changement dans la façon dont les systèmes de Smart TV fonctionnent. Si les programmes individuels sont les seuls à être mis en avant, le service de streaming pourrait être relégué au second plan. Les actuels dispositifs Chromecasts de Google ne font que relayer les flux du Web, et sont contrôlés par un smartphone ou un ordinateur portable séparé.

Jusqu’à présent, Google a surtout laissé les grosses boxes Android TV à des fabricants tiers.

Google TV

Le rapport de Protocol rappelle que le dongle fera fonctionner Android TV et sera livré avec une télécommande intégrée. On ne sait pas encore quand Google prévoit de lancer l’appareil, bien qu’une source ait indiqué que l’entreprise avait, à un moment donné, espéré le sortir cet été. Cependant, le COVID-19 et des problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient avoir retardé ce délai.

Android TV intègre des fonctionnalités Google Cast, vous ne perdrez donc aucune fonctionnalité apportée par le Chromecast. Mais le retour à un système de menu simple pourrait aider Google à gagner du terrain sur Amazon et Roku. La popularité du Chromecast a été une surprise pour Google — principalement en raison de son prix bas — mais il a perdu beaucoup de son élan ces dernières années, comme le note Protocol.