Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 sont remasterisés pour PS4, Xbox One et PC

Nous sommes en 1999. Vous traînez avec les potes, vous faites ce que nous avons fait en 1999 : écouter de la musique punk rock et prétendre être l’un des plus grands skateurs de la planète. Oui, vous jouiez à Tony Hawk’s Pro Skater, l’un des jeux les plus emblématiques de cette époque.

« La série originale de jeux Tony Hawk‘s Pro Skater est un facteur important dans l’évolution des tricks dans le skateboard moderne et a inspiré de nombreux skateurs professionnels que vous connaissez et aimez aujourd’hui », a déclaré Tony Hawk. « Je suis ravi d’aider une nouvelle génération de skateboarders et de joueurs — ainsi que les fans existants — à développer encore plus ce sport.

Si vous êtes autant nostalgique que moi des innombrables heures à passer à jouer à THPS, alors vous serez absolument ravi de savoir que les deux premiers jeux de la franchise, Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2, sont en train de recevoir de véritables remasterisation de la part d’Activision, et qu’ils sortiront en septembre. Mais attendez ! Il y a mieux.

Tout d’abord, les jeux sont combinés en une sorte de « super jeu ». Au lieu de jouer au premier jeu, puis de repartir de zéro pour le second, vous pourrez passer librement d’un jeu à l’autre avec les mêmes personnages et ainsi de suite. En parlant de personnages, ils sont tous de retour pour la remasterisation.

Cela inclut tous vos favoris : Tony Hawk, Steve Caballero, Chad Muska, Andrew Reynolds, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Eric Kosten, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas, Bob Burnquist, et le skateur le plus innovant de tous les temps, Rodney Mullen. Il est à noter que la plupart de la musique est de retour aussi, mais qu’une partie a été laissée de côté à cause de problèmes de licence.

Il n’est pas clair quels morceaux sont manquants, mais au moins ce n’est pas Lagwagon ou Millencolin.

Rendez-vous le 4 septembre

Non seulement le jeu comprendra tous les lieux familiers, les skateurs et [la plupart des] musiques, mais aussi les fonctionnalités préférées des fans de jeux dans toute la franchise originale, comme les reverts, les lip tricks, les wall plants. Mais, il y aura aussi de nouvelles fonctionnalités. Le plus remarquable est l’ajout du jeu en ligne, qui vous permet d’aller jouer avec vos compagnons. Mais vous aurez aussi la possibilité de jouer en multijoueur, comme au bon vieux temps.

Un mode SkatePark plus robuste permettra de nouvelles fonctions de personnalisation grâce à un nouvel éditeur complet. Les joueurs pourront aussi partager leurs SkateParks en ligne avec des amis et changer les tenues des skaters avec des options de personnalisation.

Ce remaster de Tony Hawk’s Pro Skater est actuellement prévu pour une sortie sur PS4, Xbox One et PC, et sera disponible le 4 septembre. Je ne sais pas pour vous, mais je compte déjà les jours. Allez-y et demandez à votre mère si vous pouvez passer la nuit chez moi.