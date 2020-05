Twitter autorise le télétravail à certains employés pour toujours

Twitter a annoncé ce mardi 12 mai qu’elle permettra à certains employés de continuer le télétravail même après la fin de la pandémie de coronavirus en cours. En effet, l’entreprise n’a pas l’intention de les obliger à revenir au bureau. « Si nos employés sont dans un rôle et une situation qui leur permettent de travailler à domicile et qu’ils veulent continuer à le faire pour toujours, nous ferons en sorte que cela se produise », a écrit Jennifer Christie, responsable de Twitter, dans un article de blog.

Christie a déclaré que les bureaux de l’entreprise n’ouvriraient probablement pas avant septembre et, même dans ce cas, seulement « avec prudence, intentionnellement, bureau par bureau et progressivement ».

Les employés qui doivent réparer le matériel et les serveurs devront venir dans les bureaux, selon un e-mail que le PDG Jack Dorsey a envoyé aux employés plus tôt dans la journée et dont Buzzfeed a fait état pour la première fois. Twitter n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires sur les postes qui devront être occupés ou sur le nombre d’employés que la nouvelle politique pourrait affecter.

L’entreprise avait autorisé les employés à travailler à la maison début mars, avant que de nombreux confinements officiels n’entrent en vigueur. Mais, le projet de travailler dans ce format « distribué » était également en préparation avant la pandémie.

Il est inévitable qu’au moins quelques entreprises laissent leurs employés travailler à domicile bien après le passage de la pandémie, et la plateforme de réseaux sociaux est devenue la première à faire le grand saut.

Un changement obligé

L’entreprise annule également tous les événements en personne pour 2020 et restreint sévèrement les voyages d’affaires jusqu’à la réouverture de ses bureaux. Twitter offre également à ses employés 1 000 dollars chacun pour l’achat de fournitures et d’équipements leur permettant de travailler à distance. Il n’est pas encore clair si ceux qui choisissent de rester à distance en permanence continuent à bénéficier de cette subvention.

Selon les experts, la pandémie pourrait modifier à jamais l’aspect et le fonctionnement du lieu de travail, en mettant l’accent sur le télétravail lorsque cela est possible. Il semble que Twitter s’engage courageusement dans ce nouveau monde, et ses employés l’apprécieront sans doute. Il faut espérer que d’autres entreprises suivront l’exemple de Twitter.