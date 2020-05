Instagram permet de supprimer des commentaires en masse et teste les commentaires épinglés

Instagram lance et teste dès aujourd’hui de multiples nouvelles fonctionnalités visant à faire de la plateforme un espace plus positif. L’entreprise affirme qu’elle met en place la possibilité de supprimer jusqu’à 25 commentaires à la fois et de bloquer ou de restreindre plusieurs comptes en même temps. La société affirme qu’elle a testé ces fonctionnalités et a constaté qu’elles aidaient particulièrement les personnes ayant un grand nombre d’abonnés à maintenir un « environnement positif ».

L’entreprise donne également davantage de contrôle sur les personnes qui peuvent les identifier ou les mentionner dans un message. Les gens peuvent choisir s’ils veulent que tout le monde, seulement les personnes qu’ils suivent, ou personne ne puisse les identifier ou les mentionner dans un commentaire, une légende ou une story.

Cet outil est disponible sur la page des paramètres de confidentialité. De plus, il teste la possibilité d’épingler les commentaires en haut d’un message. Les gens peuvent épingler plusieurs commentaires, de la même manière que YouTube permet d’épingler les commentaires en haut de la section des commentaires sous les vidéos. Cela permet aux créateurs de mettre en évidence les conversations positives.

Toutes ces fonctionnalités sont probablement plus utiles pour les personnes ayant un grand nombre d’abonnées qui pourraient être ciblées pour des abus de la part d’utilisateurs aléatoires. Mais, la société affirme que les outils sont également conçus pour « lutter contre le harcèlement en ligne », qui pourrait toucher n’importe qui, et pas seulement les influenceurs ayant une grande portée.

Lutter contre le harcèlement

L’entreprise a également partagé aujourd’hui des données sur ses efforts de suppression de contenu sur Facebook et Instagram. Elle affirme avoir pris des mesures contre 1,5 million de contenus d’Instagram au cours du quatrième trimestre 2019 et du premier trimestre 2020 en raison de violations de l’intimidation et du harcèlement. La plupart des contenus ont été signalés par les utilisateurs, et non découverts de manière proactive par Facebook.

La prévention de l’intimidation est devenue une priorité pour Instagram, qui a mis en place de nombreuses fonctionnalités pour résoudre ce problème. Il avertit désormais les utilisateurs lorsqu’ils sont sur le point de publier une légende « potentiellement offensive » pour une photo ou une vidéo qui est téléchargée dans leur flux principal, et il a commencé à utiliser l’IA pour filtrer les commentaires offensants et détecter de manière proactive l’intimidation dans les photos et les légendes. Cependant, la détection de l’intimidation en ligne dépend surtout des utilisateurs qui en signalent les cas. Jusqu’à ce qu’Instagram puisse déterminer automatiquement quand cela se produit, les gens vont devoir compter sur les outils de modération et les mécanismes de signalement de la plateforme pour que celle-ci reste sûre et positive.