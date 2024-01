Le projet NX1 de Neversoft : quand Call of Duty rencontrait l’espace

Le gameplay d’un titre Call of Duty inédit, dont le nom de code est NX1, montre un combat de feu sur la lune du légendaire studio de jeux Neversoft/Activision.

Des détails sont apparus en ligne, notamment une vidéo YouTube de gameplay en cours qui montre le nombre d’images par seconde (FPS) et d’autres indicateurs de performance utilisés par les développeurs lors de la conception d’un jeu.

Brian Bright a joué un rôle important dans l’évolution de Neversoft grâce à son travail sur Tony Hawk’s Pro Skater et, plus récemment, sur la série Call of Duty pour Infinity Ward.

Bright a répondu aux documents récemment publiés sur X (anciennement Twitter) :

This was NX1, after IW imploded and split into Respawn Neversoft pivoted from Guitar Hero to make a futuristic COD game. This mission was on the moon, some experiments with low g and was really about the team learning the engine. We were making GH games on our THPS engine prior. —Brian Bright (@BrianBright) January 28, 2024

Plus loin dans la liste de messages sur les réseaux sociaux concernant le projet en cours de développement, il a indiqué que « cela aurait été à la place de [Call of Duty] Ghosts, sorti en 2013 ». « Nous avions 2 ou 3 missions de campagne et un tas de travaux MP [multijoueurs] réalisés (j’étais le chef mp sur ce projet) avant l’annulation. Une chose que nous aimions beaucoup dans le mode multijoueur était le premier mode Escorte dans COD. Il y a des images qui circulent à ce sujet ».

Bright est devenu synonyme de Call of Duty : Zombies et de nombreuses cartes multijoueurs légendaires, ce qui lui a valu d’être considéré comme l’un des producteurs les plus respectés de l’histoire du jeu vidéo.

Neversoft

Neversoft figure parmi les studios les plus performants des années 1990. L’équipe de développement est à l’origine de la série Tony Hawk’s Pro Skater, de Guitar Hero et du jeu original de Playstation sur l’univers de Peter Parker. Bright est en grande partie responsable des cartes emblématiques et de la bande sonore inoubliable qui ont défini les nombreuses itérations de la franchise.

Les moteurs de jeu de Spider-Man et de Tony Hawk étaient les mêmes, la tête d’araignée lui-même apparaissant comme un personnage caché jouable sur 360, faisant de la culbute sur un halfpipe et du grinding sur un trottoir. De nombreux acteurs de Spider-Man : The Animated Series ont repris leur rôle pour le premier « thwip » sur une console Sony. On est loin de l’actuel Spider-Man 2, soutenu par les studios de Sony et qui réalise les plus grosses recettes, sur la PlayStation 5, mais il conserve une vénération particulière pour les joueurs.

Le 3 mai 2014, Neversoft a fusionné avec Infinity Ward — et le reste appartient à l’histoire du jeu vidéo. Infinity Ward allait devenir l’un des trois piliers de la franchise Call of Duty et un élément essentiel de la puissance financière d’Activision/Blizzard.

Brian Bright a depuis quitté son poste au sein de la famille Activision, mais la machine de guerre Call of Duty continue de tourner. De nouveaux titres sont prévus jusqu’en 2027 pour les studios Call of Duty Sledgehammer, Treyarch et Activision, mais le personnel de certains de ces studios est en proie à des troubles, le travail hybride étant au cœur du problème.