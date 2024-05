Accueil » Call of Duty: Black Ops 6 annoncé, présentation officielle en juin

Après une longue attente pour une annonce sur Call of Duty, il semble qu’il soit temps. Activision a finalement annoncé le titre de son prochain jeu Call of Duty, le nommant « Call of Duty: Black Ops 6 ». Comme l’indique un récent article de Xbox Wire, ce volet revient au format numéroté pour ce jeu axé sur les opérations secrètes.

Dans le dernier post X sur le compte officiel de Call of Duty, les développeurs mentionnent « Un nouveau chapitre sombre de la franchise Black Ops commence ». Dans la suite du post, Activision annonce enfin le nom du prochain Call of Duty en écrivant « Call of Duty: BlackOps 6 ».

Une vidéo de teasign sur YouTube a suivi l’annonce, indiquant « The Truth Lies », sur les yeux de l’emblématique Mont Rushmore.

Cette annonce intervient juste après qu’Activision ait aguiché les fans avec une série de teasers énigmatiques. Nous savons déjà que Xbox organisera un Showcase le 9 juin 2024. Immédiatement après, l’annonce de Call of Duty est certaine maintenant que Black Ops 6 est officiellement annoncé.

Auparavant, certaines rumeurs laissaient entendre que le prochain jeu Call of Duty serait basé sur la guerre du Golfe. Nous avons également appris qu’il s’agirait d’une suite de Black Ops. Cependant, selon les rapports, il s’agirait plutôt d’une suite de Black Ops 2. Le dernier jeu Black Ops de la franchise Call of Duty était la Guerre froide.

Call of Duty: Black Ops 6 aura son événement après le Xbox Games Showcase le 9 juin

Les fonctionnalités du jeu de tir seront immédiatement dévoilées après le Xbox Games Showcase le 9 juin 2024, à partir de 19 heures, heure de Paris. Call of Duty: Black Ops 6 a le privilège d’être au centre d’un événement qui présente toutes les collaborations entre Activision, Blizzard, Bethesda et Xbox Game Studios.

Depuis le rachat d’Activision Blizzard, Microsoft n’a pas encore déployé tous les titres de premier plan de son portefeuille. Ce pourrait donc être la première fois que nous verrons en masse toute la puissance du panthéon des titres de jeux de Microsoft. Le jeu devrait être lancé sur PC, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox, dans le courant de l’année.