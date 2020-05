Google Meet est désormais gratuit pour toute personne possédant une adresse mail

Après s’être disputé sur le secteur de discussion, le nouveau phénomène est rapidement devenu la vidéoconférence. Bien que Zoom semble toujours être le mot à la mode, d’autres se sont levés pour profiter de ses scandales en cours concernant la vie privée et la sécurité.

Google prend maintenant la plus grande part du gâteau de Zoom en annonçant que tout le monde peut désormais utiliser son propre service de vidéoconférence Google Meet, qui est absolument gratuit, et que vous pouvez utiliser n’importe quel compte de messagerie, et pas seulement Gmail. Autrement dit, l’outil de visioconférence, initialement conçu pour la réunion d’affaires avec un compte G Suite, est désormais accessible à tous sur meet.google.com ou sur iOS ou Android.

Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet, a déclaré : « Nous avons repensé Google Meet pour rendre les réunions vidéo sécurisées gratuites pour tout le monde, avec des fonctionnalités utiles optimisées par #GoogleAI comme des sous-titres en direct et le mode faible luminosité, disponibles dès maintenant sur http://meet.google.com ».

We’ve re-engineered Google Meet to make secure video meetings free for everyone, with helpful features powered by #GoogleAI like live captions and low-light mode, available now at https://t.co/LBamANQz98https://t.co/85IVc78W3n —Sundar Pichai (@sundarpichai) May 12, 2020



La popularité de Zoom est en partie due à la facilité avec laquelle il a été lancé, une fonctionnalité qui est également devenue son talon d’Achille en raison des failles de sécurité. Tout concurrent devra égaler cette facilité d’utilisation tout en offrant une meilleure sécurité et une meilleure protection de la vie privée, ce qui est exactement ce que Google fait depuis quelques mois avec Google Meet. Il se vante d’avoir ajouté environ 3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour lorsqu’il a commencé à ouvrir les portes.

Aujourd’hui, le géant du Web ouvre grand les portes en supprimant presque toutes les conditions d’utilisation de Google Meet, sauf une. Vous aurez toujours besoin d’une adresse électronique pour vous inscrire, ce que Google promet de faire par mesure de sécurité. Il n’est même pas nécessaire qu’il s’agisse d’un compte Gmail. Et, bien sûr, c’est absolument gratuit.

Des fonctionnalités avancées

En plus d’ouvrir l’accès à l’outil, Google a cherché à tirer le meilleur parti de la situation actuelle en améliorant le support de Meet, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en le rendant directement accessible à partir de Gmail. Pour ceux qui possèdent un compte Gmail, il est également plus facile de participer à une session Google Meet. Vous pouvez rapidement commencer ou rejoindre une réunion directement depuis Gmail sur le Web. Vous pouvez même planifier ces réunions sur Google Agenda, auquel vous avez déjà accès grâce à votre compte Google.

L’option de disposition en mosaïque étendue permet désormais aux utilisateurs Web de voir jusqu’à 16 participants à la fois, contre seulement quatre. Pour partager du contenu vidéo de meilleure qualité avec d’autres appelants, les utilisateurs peuvent désormais choisir de présenter un onglet Chrome plutôt que de simplement présenter leur fenêtre ou tout l’écran.

Bien que principalement destiné à des réunions plus officielles, Google Meet, tout comme Zoom, s’est étendu pour couvrir toutes sortes de chats vidéo entre groupes, y compris les familles. En plus des fonctionnalités habituelles concernant la sécurité et les mises en page en mosaïque, Google apporte également ses technologies telles que les sous-titres en temps réel au service afin de prendre un avantage sur la concurrence et de le rendre plus accessible aux personnes qui ont besoin de se connecter entre elles maintenant plus que jamais.