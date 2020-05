Le casque supra-auriculaire haut de gamme d’Apple lancé comme le « AirPods Studio » ?

Parallèlement à ses AirPods de nouvelle génération, Apple travaillerait également sur un casque supra-auriculaire antibruit haut de gamme pour défier des sociétés comme Bose et Audio Technica. Le nom et le prix de l’appareil ont peut-être été divulgués grâce au YouTuber et à John Prosser, qui affirme qu’Apple prévoit de vendre son casque supra-auriculaire de première génération sous le nom d’AirPods Studio. Il affirme également que l’appareil sera vendu au prix de 349 dollars.

Certains craignaient que la marque AirPods ne soit trop étroitement liée aux écouteurs sans fil d’Apple, mais selon Prosser, la marque « Pods » fait référence à la musique d’Apple, comme le montre également le nom de l’iPod et des écouteurs. Les rumeurs sur un casque supra-auriculaire d’Apple ont été relancées en mars, après que deux icônes affichant des modèles clairs et sombres de l’accessoire aient été repérées dans le code de iOS 14.

Les rapports sur les prochains casques d’Apple ont été révélés par l’analyste Ming-Chi Kuo de TF Securities en janvier, avant que Bloomberg ne confirme la nouvelle le mois dernier. Bien que la plupart des caractéristiques techniques restent encore à définir, le rapport a révélé quelques informations intéressantes sur le futur appareil, notamment le fait qu’il pourrait s’agir d’un appareil modulaire dont les pièces peuvent être échangées.

Selon le rapport, les écouteurs seront dotés d’une technologie active de suppression du bruit et seront intégrés à l’assistant vocal numérique de la société, Siri. Les prototypes du casque ont un look rétro avec des écouteurs de forme ovale qui pivotent. Il est intéressant de noter que les écouteurs et le rembourrage du serre-tête seront fixés au cadre du casque par un aimant, ce qui permettra aux utilisateurs de les remplacer à tout moment.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones. AirPods Studio

Codename: B515

$349 —Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020

AirPods Studio et AirPods X

En réponse à une question sur un autre accessoire Apple, les AirPods X, Prosser a déclaré qu’il était différent du AirPods Studio, car il s’agira d’une version sportive des écouteurs sans fil qui sortira plus tard cette année. Prosser a également tweeté sur les AirPods X, mentionnant qu’ils seront vendus au prix de 200 dollars lorsqu’ils sortiront en septembre ou octobre.

Avec le AirPods Studio et les AirPods X, l’objectif final d’Apple est de « supprimer progressivement la marque Beats », selon Prosser. Bien qu’Apple n’ait pas officiellement confirmé les accessoires, il convient de noter que Prosser a un excellent historique sur les fuites d’Apple, ce qui nous amène à croire cette information. Cependant, il s’agit toujours de fuites, et il faut les prendre avec des pincettes. Quoi qu’il en soit, on ne sait toujours pas quand Apple va lancer un tel casque.