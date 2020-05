L’Apple Watch 6 pourrait avertir les porteurs d’une crise de panique imminente

La prochaine génération d’Apple Watch inclura des capacités de surveillance de la santé mentale, y compris la capacité d’avertir les porteurs d’une crise de panique imminente. Les Apple Watch Series 6 et 7, toutes deux en cours de préparation, proposeront des fonctionnalités axées sur la santé mentale, selon l’analyste technique et célèbre divulgateur Jon Prosser lors d’une apparition sur le podcast de Geared Up.

La prochaine Apple Watch devrait inclure un capteur de sang et d’oxygène, une caractéristique qu’Apple utilisera pour de nouvelles fonctions de santé mentale, y compris la détection des crises de panique, selon Jon Prosser.

Grâce à ce capteur, l’Apple Watch de nouvelle génération pourra surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang et, en combinaison avec les lectures de la fréquence cardiaque, déterminera si son porteur est en hyperventilation, selon Prosser. Cela permettra à l’appareil d’émettre un avertissement lorsqu’une crise de panique se prépare, ce qui sera particulièrement utile lorsque le porteur est au volant, car l’Apple Watch demandera au conducteur de se garer et lui proposera des exercices de respiration.

Prosser a déclaré qu’il espérait que les nouvelles fonctions de santé mentale de l’Apple Watch soient révélées lors de la conférence mondiale des développeurs de cette année, la WWDC 2020, mais il a précisé qu’elles pourraient être présentées l’année prochaine.

Il est peu probable que les capacités soient dévoilées avant l’automne, lorsque la Apple Watch Series 6 devrait être annoncée, bien qu’il soit possible qu’elles fassent une apparition à la WWDC si les anciens modèles sont déjà équipés pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang, selon MacRumors.

Fonctionnalité déjà existante ?

La technologie pléthysmographe du capteur de fréquence cardiaque de l’Apple Watch est techniquement capable de prendre des mesures du niveau d’oxygène dans le sang. On ne sait pas exactement pourquoi Apple n’a pas encore tiré parti de cette capacité, mais cela pourrait être lié à la précision de la technologie ou à l’obligation d’obtenir une autorisation réglementaire, selon AppleInsider.

Des bribes de code de iOS 14 ont alimenté les rumeurs selon lesquelles l’Apple Watch Series 6 sera capable de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. Le code, acquis par 9to5Mac, a révélé que la nouvelle fonctionnalité sera analogue aux alertes de rythme cardiaque irrégulier de l’appareil, bien qu’il ne soit pas clair si elle est limitée au modèle de la prochaine génération ou si elle est également mise à disposition des modèles plus anciens par le biais d’une mise à jour logicielle.