La future Nintendo Switch pourrait utiliser des puces Samsung et AMD

Le Nintendo Switch est l’une des consoles de jeu les plus populaires de la planète, en partie parce qu’elle est tout simplement trop pratique et incroyablement polyvalente. La Switch est également l’une des commodités les plus prisées pendant cette période de confinement liée à la pandémie du COVID-19, car beaucoup de gens jouent pour passer le temps.

Cela dit, la Switch est sortie en 2017, il est donc temps de la mettre à niveau pour le constructeur Japonais. Et, il semble que Nintendo veuille apporter quelques modifications aux composants clés du successeur de la Nintendo Switch.

Rassurez-vous, il semble que la société s’orienterait vers la création d’une nouvelle console hybride portable/de salon sous la même plateforme que la Switch originale. Cependant, cette nouvelle console pourrait cesser d’inclure les puces de NVIDIA, car elles pourraient ne pas être adéquates, du moins en ce qui concerne le processeur. Et, c’est là que le partenariat graphique de Samsung avec AMD pourrait offrir une excellente alternative, sinon la meilleure solution.

Si l’on en croit les nouveaux rapports, la future Nintendo Switch pourrait utiliser des composants de Samsung et AMD. Le rapport affirme que Nintendo prévoit de s’éloigner des processeurs NVIDIA car ils ne sont pas assez puissants, et le récent partenariat de Samsung avec AMD pourrait être le genre de chose qui intéresse Nintendo pour la prochaine génération de Switch.

Samsung pourrait remporter un grand succès sur le marché des consoles

D’après ce que nous savons du partenariat entre Samsung et AMD, les processeurs Exynos vont intégrer un GPU Radeon pour offrir des expériences graphiques plus puissantes sur les appareils mobiles. Techniquement, la Switch est un appareil mobile, et la puce Exynos de Samsung de nouvelle génération associée à une puce graphique Radeon d’AMD semble être un ensemble idéal que Nintendo pourra intégrer dans la prochaine Switch.

AMD équipe déjà la prochaine génération de consoles, avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui contiennent les puissantes puces dotées de l’architecture RDNA de la société. Bien que les rapports sur l’utilisation de composants AMD dans la prochaine Switch ne soient pas confirmés en gros prenez ces informations avec des pincettes), si Nintendo choisit également d’utiliser un GPU AMD dans sa prochaine console Switch, ce serait formidable pour AMD, Nintendo et pour nous en tant que joueurs.