Apple travaillerait sur un casque intra-auriculaire modulaire

Selon Bloomberg, Apple serait en train de développer ses propres concurrents pour les casques antibruit supra-auriculaires populaires comme ceux de Bose et de Sony, mais avec une technologie analogue à celle utilisée dans les gammes AirPods et AirPods Pro. En outre, ces casques seraient également conçus avec des pièces interchangeables qui permettraient certaines modifications grâce à des accessoires personnalisables pour des utilisations spécifiques comme l’entraînement et l’usure à long terme, par exemple.

Selon les sources de Bloomberg, au moins deux variantes de ces casques sans fil sont en cours de développement. L’une est décrite comme une « version haut de gamme » qui utilise des tissus ressemblant au cuir ; l’autre est une version « axée sur la forme », avec des matériaux plus légers et adaptés au sport puisqu’ils sont perforés.

Les prototypes de ces nouveaux écouteurs, qui devraient potentiellement être commercialisés dans le courant de l’année (bien que le moment soit étrange en raison de la crise du COVID-19 et de la tendance générale d’Apple à déplacer les choses en fonction d’autres facteurs), auraient un « look rétro » selon Bloomberg et comprendraient des écouteurs ovales qui sont directement reliés aux bras fins qui vont jusqu’au bandeau.

Cependant, l’élément de conception le plus remarquable pourrait bien être la modularité des écouteurs. Les parties interchangeables comprennent les coussinets des écouteurs et le coussinet du serre-tête, qui se fixeraient tous deux à la structure du casque à l’aide de connecteurs magnétiques.

Cela permettrait d’échanger rapidement ces composants, suggère-t-on, de la même manière que la Apple Watch supporte les bracelets interchangeables.

Un report ?

Le casque prendrait en charge Siri, ainsi que l’annulation active du bruit et les commandes tactiles, mais surtout pour les utilisateurs d’iOS et de Mac, ils seront également dotés de la connexion simplifiée entre plusieurs appareils qui figurent sur les AirPods et certains casques de la gamme Beats d’Apple. Apple a déjà lancé des modèles de casques Beats avec des caractéristiques analogues à celles des AirPods. Le rapport de Bloomberg ne semble toutefois pas indiquer que ces nouveaux modèles porteront la marque Beats, et que leurs caractéristiques de personnalisation seraient également nouvelles par rapport aux options.

Il reste à savoir quand exactement nous pourrons voir ces écouteurs Apple, dont le nom n’a pas encore été dévoilé. Selon les initiés, la société travaille dessus depuis 2018, mais a reporté leur lancement au moins deux fois. Le dernier objectif était de les révéler plus tard en 2020, et des signes de leur arrivée ont d’ailleurs été repérés dans iOS 14. La pandémie liée au COVID-19 pourrait bien reporter ce projet, même si Apple a montré qu’elle n’avait pas peur de lancer de nouveaux produits dans le cadre du COVID-19.