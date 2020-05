Voici les 13 premiers jeux optimisés pour la Xbox Series X

Microsoft détaille aujourd’hui les premiers jeux qui seront optimisés pour sa console Xbox Series X de nouvelle génération. Tous les jeux inclus dans le show Microsoft Xbox 20/20 porteront un nouveau badge Xbox Series X Optimized, qui signale qu’un jeu a été amélioré et optimisé pour la nouvelle console.

Les optimisations comprennent le support 4K à une vitesse allant jusqu’à 120 images par seconde, le support DirectStorage, le ray tracing accéléré au niveau matériel et des temps de chargement plus rapides. En fait, lorsque vous voyez le badge « Optimized », vous savez qu’un développeur a fait un travail pour s’assurer que les jeux existants ou nouveaux fonctionnent mieux sur une Xbox Series X.

Microsoft a présenté 13 nouveaux jeux de la Xbox Series X, dont des titres d’Ubisoft, Deep Silver et Bloober Team. Les 13 jeux porteront tous le nouveau badge Xbox Series X Optimized, et il est probable que nous en verrons beaucoup d’autres lors des annonces des Xbox Game Studios de Microsoft en juillet et au cours des prochains mois. Certains gros titres étaient visiblement absents, et Matt Booty, directeur des Xbox Games Studios, a fait remarquer que les jeux first–party seront dévoilés en juillet. En d’autres termes, nous devons attendre de voir le trailer de Halo Infinite, même si c’est le jeu le plus attendu de la Xbox Series X.

Voici les 13 premiers titres de la série Xbox Series X Optimized :

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

DiRT 5

Madden NFL 21

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade—Bloodlines 2