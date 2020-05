Le LG Velvet est un élégant smartphone de milieu de gamme

Au cours du mois dernier, LG a teasé le lancement de son nouveau smartphone, le LG Velvet. Le géant sud-coréen a déjà partagé le design, les spécifications internes complètes, et même les détails de disponibilité avant le lancement. Et aujourd’hui, nous avons enfin le dernier maillon manquant du LG Velvet, le prix. qui serait le remplaçant de la série G. L’appareil comprend un design incurvé, des caméras positionnées en forme goutte de pluie, et le processeur Snapdragon 765G sous le capot.

LG s’en tient à une encoche au lieu d’un écran poinçonné que la plupart des fabricants de smartphones adoptent en 2020. Et c’est très bien. Le LG Velvet est doté d’un écran OLED de 6,8 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 340 × 1 080 pixels. En outre, l’écran présente un ratio 20.5 : 9 avec des bords incurvés des deux côtés.

L’encoche loge un capteur de 16 mégapixels et le capteur d’empreintes digitales est quant à lui incrusté sous l’écran. Dans l’ensemble, le LG Velvet se distingue de la série G par un nouveau design minimaliste et une triple matrice de caméras en forme de goutte de pluie à l’arrière.

Le système de caméra est piloté par un capteur primaire de 48 mégapixels (avec un support OIS) et couplé à un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Pour améliorer l’expérience d’enregistrement audio, LG propose des fonctions telles que la mise au point de la voix et l’enregistrement ASMR. La première vous permet de régler la voix et le bruit de fond lors de l’enregistrement d’une vidéo.

Pas un flagship

Comme le titre vous l’indique déjà, le LG Velvet n’est pas un smartphone phare. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, mais ce dernier peut être étendu jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte micro SD. Pour la partie logicielle, on retrouve la surcouche de la société basée sur Android 10.

Vous trouverez également à bord une batterie d’une capacité de 4 300 mAh avec un support de charge rapide. Le LG Velvet supporte la charge sans fil de 10 W, ce qui est impressionnant à voir dans un smartphone de milieu de gamme. Il y a également une certification IP68, un port USB Type-C et une prise casque de 3,5 mm.

Le LG Velvet est vendu au prix de 899 800 won (environ 680 euros) en Corée du Sud. Vous serez surpris d’apprendre que le LG Velvet a été lancé avec un prix légèrement supérieur à celui du vaisseau amiral G8 ThinQ de l’année dernière. Ce smartphone sera disponible en quatre coloris, à savoir Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green et Illusion Sunset. Il sera disponible en précommande demain, c’est-à-dire le 8 mai, et sera mis en vente à partir du 15 mai.