Google unifie ses applications de messagerie et de communication au sein d’une seule équipe

Hier, Google a annoncé un changement de leadership dans les applications de messagerie, de textos et de communication. Le dernier changement de Google met les équipes chargées des applications de messagerie, Duo et Android, ainsi que l’équipe combinée de Google Meet et Google Chat, sous une seule direction. Idéalement, cela devrait permettre aux utilisateurs d’Android d’avoir enfin confiance dans le fait que Google va rester fidèle à ses principes et les développer, et ne pas les abandonner de quelque manière que ce soit.

Le rapport initial suggérait que Javier Soltero de Google serait à la tête de toutes les applications et équipes de communication, etc. Soltero a été engagé par Google en octobre 2019 (par Axios) pour diriger G Suite. Soltero est arrivé sur la scène avec la start-up Acompli, une application de messagerie électronique que Microsoft a acquise et transformée en version mobile d’Outlook. Avant d’être engagé par Google, il était responsable de la gestion de Cortana.

Google a engagé Soltero pour être un leader avec G Suite, Google Meet, et Google Chat. Les nouvelles d’aujourd’hui suggèrent que Soltero a également été chargé de Google Messages, Google Duo, et de l’application officielle de Google pour Android — et des équipes de développeurs qui y travaillent. La nouvelle d’aujourd’hui a été rapportée en premier lieu par The Verge et cite un message comme étant « la déclaration complète de Google » en tant que telle.

« Nous rassemblons tous les produits de communication collectifs de Google sous un seul chef et une équipe unifiée qui sera dirigée par Javier Soltero, vice-président et directeur général de G Suite », a déclaré un représentant de Google. « Javier restera dans le Cloud, mais il rejoindra également l’équipe de direction sous la direction d’Hiroshi Lockheimer, SVP de la division Platforms and Ecosystems. En dehors de cette évolution, il n’y a pas d’autres changements au niveau du personnel et Hiroshi continuera à jouer un rôle important dans nos efforts de partenariat en cours ».

Pour le moment les applications ne seront pas unifiées

Il semblerait maintenant que si chacune de ces applications reste (probablement) séparée, la vision globale deviendra plus simple et plus cohérente. Selon Soltero, l’objectif est de permettre à un utilisateur de Google d’utiliser plus facilement chacun de ces applications et services de communication et de messagerie, sans nécessairement faire de tous les applications et services une seule et même force.

La nouvelle arrive quelques semaines seulement après que l’entreprise a rebaptisé Hangouts Meet et Hangouts Chat respectivement en Google Meet et Google Chat. Selon le rapport, Google n’a pas de plans immédiats pour changer ou intégrer les applications Google existantes. « Nous pensons que les gens font des choix autour des produits qu’ils utilisent à des fins spécifiques », a ajouté Soltero.