Le nouveau Surface Dock 2 de Microsoft est fait pour l’ère de l’USB-C

En plus des nombreuses autres annonces faites par Microsoft concernant la gamme de produits Surface — notamment le Surface Book 3, Surface Go 2, et bien d’autres — la société présente également une nouvelle station d’accueil Surface Dock 2 et un hub de voyage USB-C autonome.

Le Surface Dock 2 n’est pas vraiment différent du modèle original de Microsoft, qui a été lancé il y a quelques années ; il s’agit essentiellement d’une minimaliste dalle noire. Cela dit, il est rempli de ports USB-C — 4 pour être précis. Deux d’entre eux remplacent la précédente paire de ports Mini DisplayPort pour la transmission vidéo vers un moniteur, tandis que l’ensemble situé sur le côté opposé du Surface Dock 2 peut être utilisé pour connecter ou charger tout autre dispositif USB-C que vous avez.

En plus du grand nombre de ports USB-C, le Surface Dock 2 dispose également d’un port Ethernet, d’un port casque, de deux ports USB Type-A et d’un verrou Kensington. Le port circulaire situé près de la prise Ethernet est destiné à l’alimentation électrique du Dock 2. Lorsqu’il est branché, il peut non seulement fournir suffisamment de puissance pour connecter plusieurs appareils à votre Surface, mais il permet également de recharger rapidement n’importe quel appareil Surface de la gamme actuelle de Microsoft. En outre, Microsoft affirme que le Surface Dock 2 peut fournir des taux de transfert de données plus élevés.

Le Dock 2 ne fonctionne qu’avec les ordinateurs Surface, car son câble se connecte au port Surface Connect.

Le Surface Dock 2 de Microsoft coûte 259,99 dollars et, selon la société, sera commercialisé sur certains marchés le 26 mai — à l’heure actuelle on ne sait pas s’il arrivera en France.

USB-C Travel Hub, petit et idéal en voyage

Si le Surface Dock 2 est un peu cher ou grand pour vos besoins, le nouveau USB-C Travel Hub de Microsoft sera également lancé plus tard dans le mois pour un prix plus raisonnable de 99,99 dollars. Il dispose de 5 ports, dont un port USB-C, un port USB Type-A et un port Ethernet, HDMI et VGA. Contrairement au Surface Dock 2, le USB-C Travel Hub se branche par le port USB-C de votre Surface. Cela signifie qu’il exclut la plupart des anciens appareils Surface qui n’ont pas ce type de port.

Il existe d’autres hubs USB-C avec plus de ports disponibles pour un prix bien inférieur à celui du Travel Hub, mais si vous voulez quelque chose d’assez léger à emporter avec vous, avec une entrée vidéo VGA et la qualité de construction du matériel de Microsoft, cela semble être une bonne solution.