Spotify teste des podcasts vidéo avec deux stars de YouTube

Après avoir pris le contrôle de la musique en streaming, Spotify tente depuis quelque temps déjà de se faire un nom dans le domaine du podcast. Cependant, il existe de nombreuses plateformes qui hébergent des podcasts, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de concurrence pour Spotify. Il semble que Spotify teste une nouvelle fonctionnalité qui pourrait l’aider à se démarquer des autres plateformes : les podcasts vidéo.

C’est ce qu’affirme The Verge, qui rapporte que Spotify teste discrètement cette fonctionnalité à très petite échelle. Pour l’instant, la vidéo n’est disponible que dans un seul podcast, celui de Zane and Heath : Unfiltered. Selon la source de The Verge, seule la moitié des auditeurs auront accès à la vidéo lorsqu’ils écouteront le podcast, et même là, rien n’indique qu’ils verront une vidéo avant de commencer à écouter l’épisode lui-même. De plus, la vidéo n’est disponible que dans les épisodes 28 à 30, donc en effet, ce test a une portée assez limitée.

Lorsque les épisodes susmentionnés sont lancés — sur iOS, Android et l’application de bureau Spotify — une petite vignette apparaîtra en bas de l’écran, sur laquelle les utilisateurs peuvent ensuite cliquer pour agrandir pour regarder des vidéos en entier. Lorsque les utilisateurs consomment des podcasts vidéo sur Spotify, il n’y aura aucune différence de qualité audio et les vidéos peuvent continuer à jouer le son même lorsque les écrans mobiles sont verrouillés. Lorsque des lectures de publicités ont lieu pendant les podcasts vidéo, une image statique du produit ou de l’entreprise apparaît, bien qu’aucune option d’annonce vidéo sur mesure ne soit disponible pour l’instant.

The Verge note qu’il est intéressant — mais peut-être pas surprenant — que Spotify ait choisi de tester cette nouvelle fonctionnalité avec un podcast appartenant à deux stars de YouTube. Bien que vous ne considériez probablement pas automatiquement YouTube comme une plateforme de podcasting, de nombreux flux vidéo provenant de nombreux podcasts différents trouvent néanmoins leur source depuis le site. Dans cette optique, les podcasts vidéo sur Spotify pourraient précisément viser à réduire la part de YouTube sur ce marché particulier.

Bien que ce test soit ouvert au public, Spotify reste encore un peu discrète à ce sujet. « Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer l’expérience de l’utilisateur », a déclaré la société lorsque The Verge a demandé une déclaration. « Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager pour l’instant ».

Un futur marché lucratif pour Spotify ?

Donc, si les podcasts vidéo sont effectivement sur le pont, Spotify n’est pas encore prête à en parler officiellement. La demande de contenu est énorme en ce moment, tout le monde reste à la maison et les habitudes d’écoute des podcasts changent. Il sera donc intéressant de voir si l’ajout de vidéo augmente la demande et comment l’ajout de vidéo peut affecter les performances de l’application.

Étant donné qu’il possède désormais certains des plus formidables studios de podcast du secteur, Spotify veut clairement avoir sa part d’un marché en plein essor, dans lequel d’innombrables hôtes filment simultanément leurs sessions d’enregistrement de podcast et les téléchargent sur YouTube afin de maximiser leur exposition.