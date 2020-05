La Surface Go 2 de Microsoft dispose d’un écran plus grand et d’un meilleur processeur Intel

Microsoft a dévoilé la Surface Go 2, sa deuxième génération de tablette 2-en-1 abordable, avec un écran plus grand et plus performant. Annoncé aujourd’hui, la Surface Go 2 est dotée d’un écran PixelSense de 10,5 pouces, tandis qu’à l’intérieur, on trouve des processeurs Intel Core M de 8e génération.

Certes, il y a encore des bords d’écran assez larges, mais l’écran de 10,5 pouces est un peu plus grand que le 10 pouces de l’ancien modèle. Il fonctionne à une résolution de 1 920 x 1 280 pixels, avec un ratio 3:2 et un rapport de contraste 1500:1. Microsoft applique une couche Gorilla Glass 3 sur le dessus pour le protéger.

Sous le capot, il y a deux processeurs au choix. La Surface Go 2 d’entrée de gamme dispose d’une puce Pentium Gold 4425Y, tandis qu’une puce Intel Core m3 de 8e génération sera proposée sur un modèle plus onéreux. Selon Microsoft, c’est suffisant pour une augmentation des performances de 64 %. Dans les deux cas, il y a un GPU Intel UHD Graphics 615 et 4 ou 8 Go de mémoire. Pour les consommateurs, le système d’exploitation sera Windows 10 Home en mode S, tandis que Microsoft proposera également une version commerciale de la tablette sous Windows 10 Pro.

Le stockage est soit une puce eMMC de 64 Go, soit un SSD de 128 Go. Microsoft ajoute également un lecteur de carte micro SDXC, pour augmenter la capacité de stockage jusqu’à 1 To. Les autres connexions comprennent un port USB-C, un port Surface Connect, un port pour le Surface Type Cover et une prise casque de 3,5 mm. Ce n’est pas nécessaire si vous utilisez les doubles Studio Mics, associés à des haut-parleurs stéréo de 2 W avec la technologie Dolby Audio Premium.

En ce qui concerne la connectivité sans fil, le Wi-Fi 802.11ac et le Bluetooth 5.0 sont standard. Microsoft proposera également en option du LTE Advanced, qui utilise le modem Snapdragon X16 de Qualcomm. L’autonomie de la batterie est estimée à 10 heures d’utilisation typique, quel que soit le modèle.

À partir de 459 euros

Une caméra compatible Windows Hello se trouve à l’avant, avec la possibilité de prendre des photos de 5 mégapixels ou des vidéos en résolution 1080p. À l’arrière, une caméra de 8 mégapixels avec autofocus permet également de réaliser des vidéos en 1080p.

Comme les prédécesseurs, le clavier Type Cover sera vendu séparément, et proposé dans les coloris Gris Anthracite, Noir, Rouge Coquelicot ou Bleu Glacier. La charnière multi-positions à l’arrière du châssis en magnésium est standard et peut être ajustée sur une plage de 165 degrés. Parmi les autres accessoires, citons le Surface Pen.

La nouvelle Surface Go 2 sera mise en vente le 12 mai, à partir de 459 euros, et la version LTE à partir de 829 euros.