Microsoft lance le Surface Book 3, un ordinateur portable extrêmement véloce

Le Surface Book 3 de Microsoft a fait ses débuts. Et si vous êtes actuellement à la recherche d’un puissant ordinateur portable Windows convertible équipé des derniers processeurs quadricœurs d’Intel, vous allez être ravis. Considéré comme l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Microsoft, le Surface Book 3 sera proposé en deux tailles, 13 pouces ou 15 pouces, toutes deux doté de l’amovible écran de la société.

Le Surface Book 3 de 15 pouces est le plus puissant des deux et promet des performances 50 % supérieures à celles du Surface Book 2, sans pour autant sacrifier l’autonomie de la batterie. L’écran PixelSense offre une résolution de 3 240 x 2 160 pixels, un ratio 3:2 et un contraste 1600:1. Bien sûr, il est compatible avec le Surface Pen et la Surface Dial.

Sous le capot, un seul processeur est proposé : le nouveau Core i7-1065G7 d’Intel, une puce quadricœur de 10e génération. Ce processeur est associé à une mémoire LPDDR4x de 16 ou 32 Go à 37 33 MHz. Le stockage est quant à lui soit un SSD PCIe de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To.

Microsoft proposera deux options graphiques pour l’ordinateur portable. D’une part, la GeForce GTX 1660 Ti de NVIDIA avec 6 Go de mémoire GDDR6 dédiée ; Microsoft affirme que cela suffit pour faire tourner les meilleurs jeux PC du Xbox Game Pass en 1080p à 60 fps. Il existe également la Quadro RTX 3000 de NVIDIA, toujours avec 6 Go de mémoire vive, que Microsoft va cibler sur les professionnels et l’enseignement supérieur.

Le plus impressionnant est peut-être l’autonomie. Selon Microsoft, la batterie de l’écran et celle de la base du clavier permettent une autonomie jusqu’à 17,5 heures d’utilisation en mode normal.

La connectivité comprend deux ports USB-A 3.1 Gen 2, un port USB-C 3.1 Gen 2 (avec USB-PD), une prise casque de 3,5 mm, un port Surface Connect et un emplacement de carte mémoire SDXC de taille normale. Malheureusement, pas de port Thunderbolt 3, ce qui ne manquera pas de frustrer plus d’une personne. Il y a aussi le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0 et le Xbox Wireless intégré. Une caméra de 5 mégapixels se trouve à l’avant, et un autre de 8 mégapixels à l’arrière ; tous deux peuvent filmer des vidéos au format 1080p, et il y a aussi un support d’authentification Windows Hello avec la caméra frontale.

Deux Studio Mics à champ lointain ont été inclus, ainsi que des haut-parleurs stéréo avec les technologies Dolby Atmos à l’avant. Le clavier a une course des touches de 1,55 mm et un trackpad en verre avec un revêtement anti-traces. Microsoft propose une alimentation électrique de 127 W et un port de recharge USB-A de 7 W.

Le Surface Book 3 de 15 pouces est disponible à partir de 2 599 euros, à partir du 5 juin.

Surface Book 3 de 13 pouces

Le plus petit des deux, le Surface Book 3 de 13 pouces, est doté d’un écran PixelSense de 13,5 pouces de 3 000 x 2 000 pixels. Il y aura un choix de deux processeurs, tous deux de la gamme de 10e génération d’Intel. La machine d’entrée de gamme sera équipée du Core i5-1035G7, tandis que Microsoft proposera également le Core i7-1065G7.

La mémoire LPDDR4x à 3733 MHz aura une capacité de 8 Go, 16 Go et 32 Go, et les SSD PCIe de 256 Go, 512 Go ou 1 To seront disponibles au choix. Comme pour le modèle plus grand, il y a aussi un emplacement pour une carte SDXC de taille normale. Pour le GPU, le Surface Book 3 de 13 pouces avec le Core i5 utilise la technologie Intel Iris Plus Graphics. En revanche, si vous optez pour le Core i7, vous obtenez une NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire GDDR5 dédiée.

Tous les ports et la connectivité sont les mêmes que sur le plus grand des deux ordinateurs portables. L’autonomie de la batterie peut atteindre 15,5 heures avec le clavier et la tablette combinés. Microsoft propose une alimentation de 65 W (avec un port USB-A de 5 W) avec le modèle Core i5, ou une version plus puissante de 102 W (avec un port USB-A de 7 W) avec le Core i7.

Le Surface Book 3 de 13 pouces sera disponible à partir de 1 799 euros.