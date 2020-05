Les appels de Google Duo pourraient bientôt fonctionner sans numéro de téléphone

Google Duo est l’une des applications les plus simples pour passer des appels vidéo avec ses amis et sa famille, mais elle a été limitée par le fait qu’elle nécessite généralement un numéro de téléphone pour être utilisée. Et personnellement, je ne suis pas forcément favorable à ce que tout le monde ait mon numéro de téléphone. En tout état de cause, Google Duo n’a pas eu autant de succès que d’autres dans son utilisation pendant cette période de confinement, propice aux appels vocaux et vidéo.

Si vous avez la même appréhension, bonne nouvelle ! Peut-être, en réalisant cela, Google semble changer l’exigence d’avoir un numéro de téléphone pour utiliser Google Duo, comme le rapporte Jane Manchun Wong, qui a identifié une modification cachée de l’application Duo.

En effet, il semble que Google Duo permettra enfin aux gens de se connecter par un simple e-mail. On ne sait pas encore si Google va nous autoriser à démarrer une discussion avec un e-mail, ou si vous devrez toujours vous inscrire avec un numéro de téléphone. Néanmoins, il est toujours agréable d’avoir au moins la possibilité d’utiliser l’adresse mail comme solution d’utilisation.

En janvier dernier, Google vous a permis pour la première fois de passer des appels sur le Web avec un simple compte de messagerie, mais comme il s’agit d’une application mobile, il est bon de constater que nos smartphones bénéficient d’une flexibilité analogue.

Selon cette fuite, il semble que Google soit maintenant prêt à offrir cette fonctionnalité aux utilisateurs d’un smartphone Android.

Google Duo is working on “Reachable with email address” setting pic.twitter.com/BbCiOhoW0Z —Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 30, 2020

D’autres changements attendus

Étant donné l’augmentation de l’utilisation de Google Duo avec la pandémie de coronavirus COVID-19 il est agréable de voir le géant de la recherche apporter des modifications à son service. Google a récemment augmenté le nombre d’appelants qui peuvent être en ligne en même temps et a considérablement amélioré la qualité vidéo pour les appelants à faible bande passante.

Étant donné que les gens continueront à interagir à distance dans un proche avenir, on peut légitimement penser que d’autres améliorations sont en cours de réalisation et seront bientôt déployées.