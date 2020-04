Google Duo annonce de nouvelles fonctionnalités pour rendre le confinement plus supportable

La communication en ligne est devenue encore plus vitale ces jours-ci en raison de l’éloignement social et des restrictions de voyage. Les services de messagerie instantanée et d’appels vidéo ont connu une augmentation soudaine et gigantesque des utilisateurs et de l’utilisation et ils ont rapidement déployé des fonctionnalités pour s’adapter à la soudaine explosion d’activité. Suivant cette tendance, Google Duo annonce des nouveautés pour les utilisateurs de son service de chat vidéo ainsi que des promesses de plus à venir prochainement.

À l’instar d’autres plateformes, l’application d’appel vidéo de Google, Duo, a connu une recrudescence d’utilisation depuis que la pandémie du coronavirus COVID-19 nous a tous enfermés dans nos maisons. En fait, Google affirme que chaque semaine, 10 millions de personnes s’inscrivent à Google Duo, et dans de nombreux pays, les temps d’appel ont été multipliés par plus de 10. Il est clair que Duo est important à cette époque, et Google ajoute maintenant quatre nouvelles fonctionnalités à l’application pour la rendre plus fiable et plus utile.

Google Duo est chiffré de bout en bout, et utilise l’intelligence artificielle (IA) pour éviter les interruptions de l’audio. C’est probablement l’une des seules applications d’appel vidéo sur Android qui fonctionne très bien même avec une faible bande passante. La société ajoute maintenant la prise en charge du codec vidéo AV1, ce qui devrait permettre à l’application de diffuser des vidéos de meilleure qualité même avec une très faible bande passante.

Une autre fonction ajoutée à Duo permettra aux utilisateurs de cliquer sur une image entre deux appels vidéo pour sauvegarder des souvenirs importants. Au fait, cela ne fonctionne pas comme une capture d’écran ordinaire. Comme vous pouvez le voir dans le GIF intégré ci-dessous, cette fonctionnalité place les écrans des deux parties côte à côte dans l’image capturée.

Google a récemment augmenté la limite d’appels de groupe à 12 participants par groupe, contre 8 auparavant. L’entreprise observe un grand nombre d’appels vidéo de groupe sur la plateforme (8 fois plus, en fait), et prévoit donc d’augmenter encore la taille des groupes d’appels Duo dans les semaines à venir.

D’autres fonctionnalités attendues

Google travaille sur l’ajout de la possibilité de sauvegarder les messages personnalisés que les utilisateurs s’envoient les uns aux autres sur l’application. Ces messages comprennent des messages vidéo et vocaux, ainsi que des photos, des notes et des gribouillis que les utilisateurs du Duo peuvent s’envoyer. Le service a également ajouté des effets de réalité augmentée pour envoyer des messages tels que « Tu me manques » ou « Je pense à toi ».

Google Duo fonctionne sur toutes les plateformes. Il peut être téléchargé à partir de l’App Store ou du Play Store, ou accessible depuis un navigateur Web sur Mac, Windows et Chrome OS.