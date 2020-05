Microsoft suggère que le très attendu Surface Neo est effectivement retardé

Microsoft a dévoilé le Surface Neo, un appareil à double écran, en octobre dernier, en promettant de le commercialiser pendant les fêtes de fin d’année 2020. Mais, il semble que ce plan a changé. Alors que les rumeurs laissaient entendre qu’un éventuel retard du Neo était très probable, Microsoft lui-même est toujours resté bouche bée sur ce point, affirmant toujours sur son site Web que l’appareil devrait être mis sur le marché cette année.

Mais aujourd’hui, Panos Panay, responsable de la division Windows and Devices, suggère qu’un retard du Surface Neo est la seule solution possible étant donné la façon dont le monde a changé en raison de la crise sanitaire.

« Cette attention accrue s’accompagne d’un changement de priorités pour Windows également. Le monde est très différent de ce qu’il était en octobre dernier, lorsque nous avons partagé notre vision d’une nouvelle catégorie d’appareils Windows à double écran », a-t-il déclaré.

« Alors que nous continuons à mettre les besoins des clients au premier plan, nous devons nous concentrer sur la satisfaction des clients là où ils sont maintenant. Nos clients tirent plus que jamais parti de la puissance du cloud, et nous pensons que le moment est venu de s’appuyer sur cette accélération d’une manière différente », poursuit-il.

Alors, quand le très attendu Surface Neo est-il censé arriver ? On ne sait rien pour l’instant, mais Panay affirme que Windows 10X, le système d’exploitation à double écran qui était censé alimenter l’ensemble, fera d’abord son chemin sur le marché en tant que plateforme pour les appareils dotés d’un unique écran.

Un lancement l’année prochaine ?

Le Surface Neo sortira très probablement l’année prochaine au printemps, mais cela pourrait très bien changer du jour au lendemain. Mais le problème avec un retard est que plus l’appareil est repoussé, plus son matériel devient inutile, car ses spécifications deviennent obsolètes et des améliorations supplémentaires sont nécessaires. Pour rappel, le Surface Neo que Microsoft a présenté l’année dernière était équipé d’une charnière à 360 degrés et de deux écrans de 9 pouces, ce qui lui permet de s’ouvrir comme un livre ou comme un ordinateur portable. L’appareil est équipé d’un clavier amovible et rabattable, qui se fixe magnétiquement à l’arrière de l’appareil, ainsi que d’un stylet.

Il reste à voir comment le Surface Neo va se transformer avant d’être mis en service. Pour l’instant, il est très clair qu’un délai est la seule solution possible.