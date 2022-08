La fusion de Google Duo et Meet est désormais effective, voici ce que vous devez savoir

Annoncée depuis plusieurs mois, la fusion de Google Duo et Meet est enfin effective. Si vous utilisez l’un ou l’autre des deux services, la fusion signifie que Duo a été mis à niveau pour inclure toutes les fonctionnalités de Meet. Google a essentiellement regroupé deux services pour offrir une solution d’appels vidéo et de réunions plus rationnelle.

Bien que le déploiement de la mise à niveau ait commencé le mois dernier, un déploiement plus large a démarré cette semaine. Dans les prochaines semaines, tout le monde aura probablement accès aux nouvelles fonctionnalités incluses dans la mise à niveau, telles que la possibilité de planifier et de rejoindre des réunions, des arrière-plans virtuels, un chat en réunion et bien d’autres, en plus des fonctionnalités actuelles d’appel vidéo.

La mise à niveau comprend également des fonctions de réunion supplémentaires qui permettent aux utilisateurs de lancer un appel vidéo instantané avec un groupe entier ou de se connecter avec des collègues à une heure programmée récurrente. En outre, les utilisateurs pourront modifier leur arrière-plan ou appliquer des effets visuels avant de rejoindre une réunion.

De plus, le nouveau service amélioré permettra aux utilisateurs de profiter des fonctions de chat et de sous-titres pendant la réunion.

Une fonction de « partage en direct » très pratique

En outre, Google Meet se dote d’une fonction de « partage en direct » très pratique, qui permet à tous les participants à la réunion d’interagir avec le contenu qui est partagé. Par exemple, regarder des vidéos sur YouTube, créer une liste de lecture sur Spotify, ou même jouer à des jeux (spécifiques), peut se transformer en activités de groupe.

N’oubliez pas que la mise à niveau aura lieu tout au long du mois sur les appareils mobiles et les tablettes, et qu’elle interviendra plus tard pour les autres appareils. Assurez-vous de mettre à jour votre application à la dernière version pour bénéficier des derniers changements. Vous saurez que vous avez bénéficié de la nouvelle expérience lorsque vous verrez le nom de l’application et l’icône passer à Google Meet.