Google Meet et Google Duo entament une fusion déroutante

La fusion de Google Duo dans Google Meet semble être un simple jeu de chiffres , par opposition à la suppression pure et simple de l’application. 9to5Google a noté en juin que Google Duo compte 5 milliards de téléchargements sur Android, en comparaison avec Google Meet, qui compte plus de 100 millions de téléchargements.

L’application Google Meet (originale) sera encore disponible pendant un certain temps, mais elle sera finalement retirée, et ses utilisateurs recevront une recommandation les invitant à passer à la nouvelle application.

Lorsque la fusion atteindra son point culminant vers septembre, tout le monde verra la nouvelle icône et le nouveau nom de l’application Google Meet, et ceux qui veulent installer le service de messagerie vidéo de Google pour la première fois devront évaluer la nouvelle application Google Meet, qui sera disponible sur le Google Play Store ou l’App Store d’Apple.