La transition entre Google Meet et Duo ne se passe pas très bien

Comme vous le savez peut-être déjà, Google avait prévu de regrouper son application gratuite de chat vidéo Duo et son application de vidéoconférence Meet en une seule application mobile appelée Meet. Ainsi, au début du mois, Google a supprimé l’application Duo en la fusionnant avec Google Meet, en transformant l’icône de la caméra en quatre couleurs du célèbre logo de l’entreprise pour la différencier de l’application Meet verte originale. Aujourd’hui, Duo est revenu d’entre les morts — ou du moins, son icône bleue et blanche est revenue.

L’application Meet originale devait être supprimée, mais en attendant, Google lui a donné le nouveau nom de Meet (Original). Les utilisateurs d’Android disposaient donc de l’application Meet (l’ancienne application Duo combinée aux fonctionnalités de Meet) et de l’application Meet (Original) sur leur smartphone. Mais comme d’habitude, lorsque quelque chose de nouveau est introduit, certaines personnes n’ont pas apprécié les changements et se sont plaintes auprès de Google.

Selon 9to5Google, le géant de la Silicon Valley a déployé une mise à jour (version 173) qui aiderait les utilisateurs d’Android à rechercher « Duo » sur leur smartphone et à le remettre sur leur écran d’accueil. Toutefois, cette icône Duo sert de raccourci pour ouvrir la nouvelle application Google Meet, et non l’ancienne.

Google a déclaré avoir ramené l’icône Duo pour faciliter la transition vers Meet. Mais, bien sûr, les utilisateurs ont exprimé leur frustration à propos de ce changement sur la fiche de Google Meet sur le Play Store. Un commentateur a écrit que Duo était plus convivial parce qu’il facilitait les appels vidéo, alors que Meet a ajouté des étapes qui ont rendu le placement d’appels vidéo extrêmement difficile.

Google a donné aux utilisateurs une explication sur la transition de Duo à Meet avec une bannière et un écran d’accueil qu’ils doivent supprimer dès qu’ils la voient. Malgré cela, la confusion règne, car Google n’a pas rendu la transition très claire pour les personnes qui cherchaient frénétiquement Duo au départ.

Difficile de comprendre

Il est facile de comprendre pourquoi les gens sont contrariés par cette fusion. Google Duo était plus populaire que Google Meet, du moins en termes de nombre de téléchargements depuis le Play Store. Duo a été installé sur des appareils Android 5 milliards de fois, tandis que Meet n’a recueilli que 500 millions de téléchargements.

Google a une longue histoire de stratégies de messagerie et d’appels vidéo confus, et la débâcle de Duo à Meet en est le dernier exemple. Le retour de l’icône Duo pourrait faciliter l’ensemble du processus, ou rendre les choses encore plus confuses.