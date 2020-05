Google Assistant peut désormais ouvrir des jeux Stadia sur Android et Chrome OS

Google Assistant peut désormais lancer des jeux Google Stadia sur les smartphones Android et les Chromebooks. Cette fonctionnalité est en cours de test, et n’est pas encore largement disponible pour tous les utilisateurs.

Avec cet ajout, les utilisateurs peuvent directement accéder à un jeu Stadia depuis Google Assistant en utilisant le mot-clé « OK Google ou Hey Google » et en disant « Play [Google Stadia game] ». Si vous vivez dans une région où Google Stadia est pris en charge et que vous possédez un des smartphones compatibles avec la plateforme de jeux en streaming de Google, cela peut s’avérer utile pour entrer directement dans le jeu sans avoir à effectuer de recherches manuelles.

Afin d’améliorer la situation, Google teste actuellement la prise en charge de cette fonctionnalité sur les Chromebooks — qui tournent sous Chrome OS. Comme l’a souligné 9to5Google, certains utilisateurs utilisent cette fonctionnalité sur les Chromebooks, mais elle ne semble fonctionner que si l’on y accède par la touche de lancement.

En particulier, la fonction semble être limitée aux jeux que vous avez déjà achetés et qui sont présents dans votre bibliothèque Stadia. En d’autres termes, si vous prévoyez de consulter un nouveau jeu Stadia à l’aide de Google Assistant, il vous conduira probablement à des résultats de recherche liés au jeu.

Pas encore disponible pour tout le monde

Cela dit, n’oubliez pas que la fonctionnalité est en cours de test A/B, comme Google le fait traditionnellement, et qu’il faudra peut-être un certain temps pour voir les changements se refléter sur vos appareils compatibles.

En ajoutant de petits ajouts pratiques comme celui-ci, l’entreprise s’efforce d’offrir une expérience transparente à ses utilisateurs. Avec la mise en place d’un abonnement gratuit Stadia Pro pendant 2 mois, et l’arrivée de l’un des jeux de Battle royale les plus populaires, PUBG, Stadia continue d’élargir sa base d’utilisateurs et ses titres pour attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme.