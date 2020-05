Le projet xCloud arrivera sur le Xbox Game Pass plus tard dans l’année

Au cours des dernières années, nous avons vu Microsoft se concentrer sur ses services. Il y a quelques années, la société a lancé le Xbox Game Pass, et aujourd’hui, le service est présent sur la Xbox One et sur les PC sus Windows 10 avec son lot de fans. Ensuite, nous avons le projet xCloud, qui est la plateforme de streaming de jeux de Microsoft qui fait actuellement l’objet de tests limités.

Nous ne savons pas quand Microsoft prévoit de lancer le projet xCloud pour tout le monde, mais en fin de semaine dernière, la société a fait une annonce assez importante. Le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, a annoncé dans un article de blog que le projet xCloud rejoindra le Xbox Game Pass dans le courant de l’année.

Le fait que le projet xCloud rejoindra le Game Pass a été annoncé à la fin d’un article où Spencer a surtout chanté les louanges du service Game Pass et a discuté de ses réalisations. Spencer a parlé de la récente nouvelle selon laquelle le Game Pass a dépassé les 10 millions d’abonnés dans les 41 pays où il est disponible. Il a également déclaré que le Game Pass a incité les gens à jouer à davantage de jeux, car ceux qui s’inscrivent au service jouent à 40 % de jeux de plus qu’avant leur inscription.

Aussi impressionnant que cela puisse paraître, la petite déclaration sur le projet xCloud va probablement davantage nous intéresser. Malheureusement pour nous, Spencer ne fournit pas beaucoup de détails. « Plus tard dans l’année, notre technologie de diffusion de jeux en continu dans le cloud, le projet xCloud, arrivera sur Game Pass — pour que vous et vos amis puissiez diffuser et jouer aux jeux que vous aimez ensemble sur vos appareils », a-t-il écrit.

C’est tout ce que Spencer a dit sur le sujet, donc à ce jour, on ne sait pas encore comment les deux services seront intégrés. Peut-être que Microsoft proposera différents niveaux d’abonnement comprenant des abonnements distincts pour Game Pass et le projet xCloud, puis un abonnement qui regroupera les deux services ? L’avenir nous le dira, mais c’est certainement quelque chose à suivre au cours de l’été.

Presque aucun détail