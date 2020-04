Google Stadia Pro ajoute PUBG, et les titres d’Electronic Arts arrivent, dont FIFA

Périodiquement, Google ajoute de nouveaux jeux à sa gamme Stadia Pro, qui sont des jeux gratuits pour tous ceux qui ont un abonnement actif à Stadia Pro. Aujourd’hui, Stadia Pro vient de recevoir un énorme titre, à savoir PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), qui est sans doute le plus grand jeu gratuit proposé par le service à ce jour.

Le lancement de PUBG sur Stadia a été annoncé hier soir dans le dernier Stadia Connect, qui était un peu différent des autres Connects que nous avons vus puisque le patron de Stadia, Phil Harrison, a dû l’enregistrer à distance. En tout cas, PUBG est gratuit pour les membres de Stradia Pro à partir d’aujourd’hui, bien que les personnes qui veulent posséder le jeu en permanence puissent se procurer le pack upgrade Chicken Dinner pour 34,79 euros, ce dernier comprenant le jeu de base PUBG, le Cold Front Survivor Pass, un skin set sur le thème de Stadia, 6 000 G-Coins et 6 skin sets PUBG différents.

Ce prix de 34,79 euros est en fait un prix réduit qui n’est disponible que jusqu’au 27 mai. Il semble que l’édition Chicken Dinner soit également un pack à durée limitée qui disparaîtra le 20 juillet, donc si vous voulez l’acheter, vous voudrez certainement le faire avant cette date.

PUBG sur Stadia supportera également le cross-play, ce qui vous permettra de jouer contre des amis sur console. Google semble lancer aujourd’hui avec PUBG l’une des fonctionnalités promises pour Stadia : la possibilité de cliquer sur un lien de jeu et de jouer instantanément. Vous pouvez suivre ce lien si vous êtes membre de Stadia Pro, le jeu devrait se lancer instantanément. C’est une fonctionnalité que nous verrons probablement beaucoup plus utilisée dans les vidéos YouTube pour promouvoir les jeux Stadia.

Chicken dinner is on the menu. Play @PUBG with no downloads, no updates, and no waiting. Now free on Stadia Pro: https://t.co/N4IcqvtHvY pic.twitter.com/SweUnIn5Rt —Stadia (@GoogleStadia) April 28, 2020

Pour l’instant, tout le monde peut jouer gratuitement à PUBG sur Stadia, car Google propose des essais gratuits de Stadia Pro pendant deux mois dans 14 pays du monde entier. Autrement dit, si Google cherchait un jeu qui inciterait les gens à mordre à l’hameçon et à s’inscrire pour cet essai de deux mois, PUBG est certainement l’un des titres les plus solides qu’il aurait pu proposer.

De quoi attirer de nouveaux utilisateurs

Parallèlement au lancement de PUBG, Google s’associe à EA pour proposer le jeu Star Wars Jedi : Fallen Order, Madden NFL et FIFA dans Stadia plus tard dans l’année. Il n’y a pas de date de sortie exacte pour ces trois titres, bien que Google ait mentionné que Star Wars Jedi : Fallen Order arrivera cet automne, tandis que Madden et FIFA seront disponibles cet hiver. Selon Harrison, cinq titres d’Electronic Arts en tout seront ajoutés à Stadia, Fallen Order devant être le premier à être mis en ligne cet automne.

Google prévoit également de lancer Crayta en exclusivité sur Stadia cet été, gratuit pour les membres de Stadia Pro. Crayta est une plateforme de création et de partage de jeux collaboratifs alimentée par Unreal Editor 4, et les joueurs de différents niveaux de compétence pourront créer des jeux multijoueurs avec Crayta. Le jeu coopératif Get Packed est également lancé aujourd’hui sur Stadia, au prix de 19,99 euros, avec des modes campagne et destruction pour un maximum de 4 joueurs.

Je vous tiendrais informé de ces nouveautés à l’avenir. En attendant, consultez le site Stadia Connect d’aujourd’hui pour connaître les prochaines sorties. Et pour ceux qui veulent démarrer, suivez le guide complet !