Comment tester gratuitement la plateforme de streaming de jeux Stadia Pro de Google ?

Google abandonne pendant 2 mois les 130 euros réclamés pour accéder à service de jeu en ligne Stadia Pro afin d’encourager les joueurs à suivre les directives de distanciation sociale. En effet, l’entreprise technologique offre deux mois gratuits de ce service premium à toute personne possédant un ordinateur de base, qui coûterait normalement 9,99 euros par mois en plus du prix d’entrée.

Le responsable du programme Stadia, Phil Harrison, a expliqué dans un article du blog de la société que l’accès gratuit à Stadia Pro est disponible dans 14 pays et qu’il est compatible avec une grande variété de matériel. C’est une offre particulièrement tentante pour tous ceux qui sont actuellement confinés, ou pour les joueurs qui veulent essayer l’un des titres inclus dans la liste de Stadia.

Toute personne qui s’inscrit aura un accès instantané à 9 titres, dont Destiny 2 : The Collection et GRID. D’autres jeux peuvent être achetés dans la boutique Stadia moyennant des frais supplémentaires et les utilisateurs peuvent continuer à y jouer même s’ils annulent leur abonnement après ces deux mois gratuits. Pour couronner le tout, les joueurs peuvent commencer à jouer immédiatement puisque Stadia les diffusera directement sur leurs appareils au lieu de les obliger à les télécharger comme les consoles ou les PC traditionnels.

Voici comment commencer à jouer avec vos deux mois gratuits de Stadia Pro, et tout ce que vous pouvez attendre de cette offre.

Comment créer votre compte Stadia Pro et commencer à jouer ?

Pour commencer, effectuer les étapes suivantes :

Rendez-vous sur le site officiel de Stadia

Cliquez sur le bouton « Essayer maintenant »

Inscrivez-vous avec votre adresse électronique

Faites dérouler le scénario d’inscription : choix de l’avatar, du nom Stadia, des informations sur la confidentialité, etc.

Enfin, téléchargez l’application Stadia sur votre appareil mobile iOS ou Android.

Une fois cette configuration initiale terminée, vous pourrez jouer sur n’importe quel ordinateur de bureau ou portable équipé du navigateur Google Chrome, sur des téléviseurs équipés d’un Chromecast Ultra et sur une poignée de smartphones Android. (Désolé pour les utilisateurs d’iPhone, cette application ne vous permettra que de gérer votre compte).

Pas besoin de la Stadia Controller

Si vous n’avez pas de la Stadia Controller (la manette de jeu officielle pour la plateforme), pas de problème. Vous pouvez utiliser une manette Xbox One, DualShock 4, Nintendo Switch Pro, ou simplement une souris et un clavier. Mais il y a un hic. Ces contrôleurs ne fonctionnent qu’avec des appareils fonctionnant avec Stadia sur un navigateur, qui sont pour la plupart des ordinateurs ou des portables. Autrement dit, vous ne pourrez pas jouer sur votre téléviseur en utilisant les autres manettes de votre console.

Le tableau ci-dessous énumère les contrôleurs qui fonctionnent avec différents appareils. Pour plus d’informations, consultez la page d’aide de Stadia.

Quels sont les jeux qui sont gratuits dans Stadia Pro ?

L’abonnement gratuit à Stadia Pro comprendra 9 jeux gratuits, dont :

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

Thumper

Il y a beaucoup plus de jeux disponibles sur Stadia, mais les joueurs devront les acheter individuellement. Heureusement, Stadia Pro offre des réductions sur certains titres que vous devez acheter à plein prix ailleurs. Par exemple, Assassin’s Creed Odyssey est disponible au prix de 29,99 euros au lieu de 59,99 euros.

À quel type de résolution et de fréquence d’images puis-je m’attendre ?

Généralement, Stadia Pro offre aux abonnés une résolution de 4K à 60 images par seconde au format HDR, mais ce ne sera pas le cas pendant ces deux mois gratuits. Google limite la résolution à 1080p pour « réduire encore la charge sur Internet ». Spencer a expliqué qu’il s’agira d’une caractéristique temporaire en raison d’une pointe d’utilisation d’Internet chez les personnes qui l’utilisent pendant la distanciation sociale.

Si vous prévoyez d’utiliser Stadia sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, cela ne vous affectera pas vraiment. Mais quiconque possède un téléviseur ou un écran compatible 4K ne pourra pas tirer le meilleur parti de son achat avec Stadia. Les utilisateurs peuvent régler leurs options d’utilisation des données dans l’application mobile Stadia.

C’est parti !

Une fois votre essai de deux mois terminé, vous devrez payer 9,99 euros par mois pour Stadia Pro. Au minimum, il est utile de vous rappeler de réfléchir à la possibilité de conserver le service dans deux mois avant de vous faire créditer cette somme. Cela dit, c’est la première fois que Google propose un essai gratuit de ce service, donc si vous avez envie de le tester, c’est peut-être le moment idéal.

Et voilà, vous savez tout de la plateforme Stadia Pro ! À vous de jouer.